Abazović: Kavački klan u Upravi policije i dijelu sigurnosnih struktura odnio prevagu

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je da ga bivši šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zoran Lazović "ugrožava na svaki mogući način".

- Mislim da je kavački klan je što se tiče Uprave policije i dijela struktura bezbjednosti odnio prevagu u Crnoj Gori. Čovjek za kojeg smatram da je glavni komandant svega je imao jednu jako visoku poziciju u tome. Vrijeme će pokazati da li sam u pravu ili ne - rekao je Abazović.

Sin već procesuiran

Upitan da li ima dokaze za tog čovjeka i o kome se radi, odgovorio je:

- Ja sam na sudu sa tim čovjekom, radi se o Zoranu Lazoviću. Njegov sin je već procesuiran, on je bio na čelu Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala. Većina ovih ljudi koji su sad uhapšeni su ljudi koji su njegove desne ruke - rekao je Abazović u intervjuu za TV Insajder.

Dodao je i da lično misli da on (Lazović) "nosi posebnu dozu odgovornosti".

- On ima velili žal na mene. On je mene i tužio zbog toga, mi smo na sudu. Mislim da su ti ljudi me ugrožavaju na svaki mogući način, ali ja ne mogu da se guram sa državnim tužilaštvom policijom da preduzimaju radnje za koje možda nemaju dovoljno dokaza. Mislim da oni svi stoje iza klana Radoja Zvicera, to su glavni ljudi koju su su pomogli da se razvije ovakva vrsta sistema unutar sektora bezbjednosti. Kada je riječ o škaljarskom klanu, Vlada ima isti žar da se bori protiv šljaljarskog klana kao i protiv kavačkog i protiv bilo kojeg drugog klana – rekao je.

Aktivnosti protiv škaljarskog klana

Abazović je naveo da su imali i brojne aktivnosti protiv škaljarskog klana.

- Mi ne možemo da tužilaštvu određujemo prioritete, niti je to zadatak Vlade. Kako se bude širio opseg dokaza i kako se budu nova imena pojavljivala, očekujem da budu procesuirani. Mi smo zemlja koja gradi imidž da nemamo zaštitnički odnos prema bilo kome ko je kršio zakon - istakao je Abazović.

On je istakao a je Crna Gora pokazala otpor organizovanom kriminalu i da to nije naišlo na podršku svih političkih struktura, kako u zemlji, tako i u regionu i Evropi, zato što, kako kaže, remete biznis velikih.

Na pitanje da li posljednja hapšenja u Crnoj Gori, između ostalog i pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića zbog sumnje da je povezan sa švercerima kokaina, predstavlja uspjeh ili poraz države, Abazović je odgovario da "zavisi kako gledate".

Porast moći organizovanih kriminalnih grupa

- Mislim da je to veliki uspjeh države i da Crna Gora posljednje dvije godine u kontinuitetu pokazuje snažan, možda zvuči neskromno, ali regionalno najveći otpor u odnosu na organizovane kriminalne grupe. To prepoznaju i naši međunarodni partneri. S druge strane, poraz je zato što je država dozvolila da toliko poraste moć organizovanih kriminalnih grupa i što je dozvolila da se brojni ljudi infiltriraju u razne državne organe - navodi on i dodaje da taj uspjeh ne bi mogli da ostvare bez saradnje sa međunarodnim organizacijama, prije svega Europolom.

Kako kaže, zahvalan je što je Europol prepoznao želju Vlade Crne Gore da se bori protiv organizovanog kriminala i što je otvorio Sky aplikaciju.