Đukanović: Možete biti ljuti na mene, ali je li to dovoljan razlog da glasate protiv Crne Gore?

Aktuelne vlasti su pokazale izuzetnu nebrigu za probleme socijalno najugroženijeg dijela našeg stanovništva, i takav odnos mora da se promijeni, poručio je predsjednik Crne Gore i kandidat DPS-a za istu funkciju Milo Đukanović na održanoj tribini u bjelopoljskoj mjesnoj zajednici Gornji grad.

On je saopćio da u Crnoj Gori oko 124.000 ljudi živi od penzionog fonda, od čega 110.000 penzionera i otprilike 14.000 ljudi koji dobijaju razne druge naknade iz penzionog fonda.

- Nažalost nikada penzioneri zahvaljujući niskom nivou razvoja nisu ni u prethodnom periodu mogli dobiti onakvu satisfakciju od države kakvu su zaista zaslužili. Mi smo radeći na razvoju države vodili računa da to radimo na održivim osnovama, a ne da širimo iluzije, i očekivanja da će ljudi moći da žive bolje prije nego prethodno stvaramo u državi - rekao je Đukanović.

Kaže da se dvije i po godine širila jedna iluzija i da je ona pogodila određene strukture stanovništva.

Ispod 48 posto

- U prethodnom periodu smo održavali odnos prosječne plaće i prosječne penzije na nivou od oko 57 posto. U ovom periodu je to palo na ispod 48 posto. Dakle, oni su podigli plaće, zadovoljili neke ljude koji su pravili pritisak, ali nisu se potrudili da povećanjem penzija isprate rast plaća. Na drugoj strani povećane plaće su naravno generisale inflaciju. Inflacija je nikad na višem nivou od obnove nezavisnosti – prošle godine 17,2 posto. Inflacija pogađa svakog čovjeka, jer su cijene za sve nas iste i za one koji su dobili povećane plaće i za one koji nisu dobili povećane penzije. Dakle, dodatno inflacijom su ugrozili položaj penzionera kazao je predsjednik DPS-a.

U svojoj daljoj elaboraciji Đukanović je ukazao na uništen Fond zdravstva, što je prema njegovim riječima još jedan od načina kako je ugrožena pozicija penzionera.

- Takav uništen Fond zdravstva je ugrozio sposobnost javnih zdravstvenih ustanova da pružaju kvalitetnu uslugu. To pogađa sve nas, a najviše one koji su najčešći korisnici. Što je čovjek stariji to ga više zanima zdravstveni sistem. Prema tome i po tom osnovu su oni ugrozili i penzionere i stariju populaciju. Dakle, jedna apsolutno nesenzibilnost prema problemima najugroženije strukture stanovništva u Crnoj Gori.”

Predsjednički izbori su prvo poluvrijeme

Predsjednik DPS-a je naglasio da su ovi izbori prvo poluvrijeme, a da će pobjeda na parlamentarnim izborima Crnu Goru vratiti u normalnost.

- Ovo moramo tretirati kao prvo poluvrijeme u odnosu na 11. jun kada treba da se dogode parlamentarni izbori i kada konačno treba da zatvorimo izborni proces koji bi trebalo da Crnu Goru vrati u stanje normalnosti. Stanje normalnosti koje je izgubljeno 30. avgusta 2020. godine.… Crna Gora je iz stanja dobrog prosperiteta, dobrog napretka prema Evropskoj uniji, ušla u jedno potpuno nenormalnom političko stanje u kojem smo izgubili dvije i po godine i neko stanje koje vjerovatno sada najtačnije mogu opisati kao agoniju crnogorskog društva - rekao je Đukanović a potom ukazao i na treći akspekt.

Đukanović je govorio i o poremećenim odnosima Istoka i Zapada, i refleksije takvog stanja na situaciju u regionu.

- Nacionalisti nisu na evropskom sistemu vrijednosti, oni nama na Balkanu sistematski nude istu lažnu alternativu. A ta lažna alternativa glasi – nije moguća multietnička demokratija na Balkanu, mi smo nerazvijeni, mi smo slabi, mi smo netolerantni jedni prema drugima, nikad neće biti mira dok živimo zajedno, zato je potrebno promijeniti granice i da se svi svrstamo u svoje nacionalne torove. I da onda iz svog nacionalnog i vjerskog tora na sve oko nas gledamo kao na neprijatelje, jer su različiti od nas - ističe Đukanović i konstatuje:

- Nešto što je svakom zdravom umu apsolutno neprihvatljivo, što mi sistematski odbacujemo kao ponudu. I mi moramo još jednom da na ovim izborima potvrdimo istrajnost svog opredjeljenja da želimo da nastavimo da živimo kao multietnička, multivjerska, multikulturna zajednica, kao građanska država čiji je temelj evropski sistem vrijednosti i koja želi da bude članica Evropske unije. Dakle, to je ono na čemu smo radili od ranih devedesetih, to je ono kuda moramo nastaviti - zaključuje predsjednik DPS.

O protivkandidatima

Đukanović se potom osvrnuo i na svoje protivkandidate u prvom krugu.

- Većina mojih protivkandidata nastupa sa platforme Velike Srbije. To je nesumnjivo. Mandić, Danilović koji to s ponosom ističu, ali koliko god pokušavali da se prikriju to su i Bečić i Milatović. To je svakome ko zagrebe malo ispod površine potpuno jasno. I jedan i drugi su poletarci SNP-a koji su na svakom raskršću kroz koje smo prolazili, bili protiv Crne Gore. Njihov temelj je tamo, i nisu se oni mnogo odatle pomjerili, ako su se uopšte pomjerili - kazao je Đukanović.

On se osvrnuo na Milatovićevu izjavu da je “glasao za nezavisnu Crnu Goru”.

- Mi smo čuli u ovoj kampanji Milatovića da je on ponosan na svoje opozicionarstvo, da je ponosan što je zajedno sa tatom bio u SNP-u, a onda nam je, kao shvativši vjerovatno da će mu to biti hendikep, poručio da je na referendumu glasao za nezavisnost. Ko je iz SNP-a glasao na referendumu za nezavisnost? Ja bih volio da znamo jednoga pa da mu dodijelimo državno priznanje. Ni jedan - rekao je Đukanović.

Podrška Šešelja Milatoviću

On zaključuje da je jasno o kojoj se tu platformi radi, da je jasno da ideolozi Velike Srbije ovu priliku vide kao šansu da instaliraju jednog od svojih kandidata, te da im je cilj da upravo njega eliminišu kao predsjednika Crne Gore za kojeg su sami, kroz ono što je govorio Mandiću u prvom dijelu kampanje, kazali da su tu imali smetnju u ostvarivanju svojih planova.

- Oni smatraju da Crna Gora treba da bude dio “srpskog sveta” a ne dio Evropske unije. Pokušali su to kroz prvi izborni krug snažnim favorizovanjem Mandića. Kad su shvatili, pet dana pred prvi krug, da Mandić ne može proći, onda su svu svoju logistiku preusmjerili prema Milatoviću, i kao što vidite to se ovih dana i javno čini. Neće biti da vojvoda Šešelj podržava građanskog proevropskog, pro NATO kandidata. Niti Raković i ono društvo, tradicionalno izdajničko crnogorsko, za koje se uvijek sjetite šta su radili kralju Nikoli u njegovo vrijeme… Dakle, uvijek je Srbija okupljala, školovala, davala pare, plaćala te crnogorske nikogoviće, koji su doveli do toga da nestane Crna Gora i da nažalost i ta vladarska kuća završi tako kako je završila u izgnanstvu - ocijenio je predsjednik DPS-a.

Mišljenja je da je uvijek bilo tako, a da je isto i danas.

- Uvijek je to tako bilo, tako je to i danas. Ne treba se zanositi ovo je apsolutna istina, oni pokušavaju samo malo da prevare onako kako je varao Abazović na izborima 2020. godine. Pripremajući se za ovu kampanju, malo sam pogledao to što je bio sadržaj kampanje za te parlamentarne izbore. Iz noći u noć sam papagajski ponavljao – svaki glas koji bilo koji Crnogorac ili pripadnik manjinskog naroda da URI završit će na tasu velikosrpskog nacionalizma. Razmislite samo jeste li toliko ljuti da biste činili takav zločin prema svojoj državnoj kući. Možete biti ljuti na Mila, na koga god hoćete, Petra ili Abaza, ali uvijek je pitanje za razumnog čovjeka: je li ta ljutnja dovoljna da bih se ja okrenuo protiv svoje kuće - upitao je Đukanović.

URA-inih 4,5 posto

Dodaje, bila je dovoljna za 4,5 posto ljudi na tim izborima.

- Tih 4,5 posto je bio jezičak na vagi i zbog toga Crna Gora evo dvije i po godine živi ovakvu agoniju. Sad smo valjda i to iskustvo naučili. Dakle, ne treba nam da repriziramo, da vjerujemo da daje neko ono što bi htio, kako bi htio da nam se predstavi nego da imamo više nego dovoljno dokaza o kome je riječ. Riječ je o kandidatu iza kojega stoji ideja Velike Srbije - kazao je predsjednik DPS.

Đukanović je poručio da svi treba da ulože veliki napor da dođemo do pobjede, koju ćemo 2. aprila proslaviti.

- Razni će uticaji i uplivi biti kao što znamo i vi ste ih ovdje vidjeli kao i ja, tamo gdje ja živim. Prema tome, potrebno je da uložimo nikad veći napor. Zato, hoću da vas zaista samo motivišem, da u ovih nekoliko dana uradimo bukvalno sve. Ako tako budemo radili onda sam ja savršeno miran i ubijeđen da mi u nedjelju večer slavimo još jednu veliku pobjedu - zaključio je predsjednik DPS Milo Đukanović.