Jakupi: Mnogo dokaza da je DPS zloupotrebljavao dijasporu, neće doći preko 4.000 ljudi

Crna Gora je jedna od tri evropske države koja po procentima ima najveću dijasporu, saopštio je danas vršilac dužnosti (v. d.) pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Arben Jakupi.

- Crna Gora ima još jednu Crnu Goru van granica države. To je 650.000 do milion građana. U Argentini imamo zajednicu od 50.000 ljudi, koji nemaju naše državljanstvo i pravo glasa. U Turskoj je 300.000, a po nekim procjenama i pola miliona ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore. Ni ta dijaspora nema državljanstvo i pravo glasa. U zapadnoj Evropi i Americi imamo oko 200 hiljada ljudi, koji također ne mogu uticati na izborni proces. Ako imamo u vidu ove podatke, vidimo da je broj onih koji imaju pravo glasa jako mali. Stavljati fokus na kompletnu dijasporu u vezi sa izborima je neprimjereno i nedopustivo, jer pola miliona njenih pripadnika nema pravo glasa - istakao je Jakupi na pres konferenciji.

120 do 150 hiljada građana u dijaspori ima pravo glasa

On je dodao da po njihovim procjenama, od 120 do 150 hiljada crnogorskih građana koji žive u dijaspori ima pravo glasa.

Na pitanje o krivičnoj prijavi koju je Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela protiv njega, Jakupi je rekao da je to marketinški trik.

- DPS je podnio krivičnu prijavu koja nema smisla, jer nisam pozvao dijasporu da ne ostvaruje svoja prava. To je marketinški trik DPS-a, da se predstave kao zaštitnici dijaspore. To je montirana krivična prijava i s tim nemam nikakvog problema. DPS je ranije kontolisao Upravu za saradnju s dijasporom i ima mnogo dokaza da su zloupotrebljavali dijasporu i koristi sredstva svih građana da dovode dijasporu legalnim putem. Zbog toga je ovoga puta panika. Nećemo organizovati letove, toj praksi se stalo nakraj, i zbog toga je nastala panika - rekao je Jakupi.

Osam prijavljenih čarter letova

Poručio je da će tražiti izmjene zakona, da bi crnogorski građani mogli da glasaju u konzularno-diplomatskim predstavništvima širom svijeta.

O procjeni koliko će ljudi doći da glasa, Jakupi je kazao da zasad imaju prijavljenih osam čarter letova.

- Sve da su popunjeni to je 1.440 građana. Imamo najave da će biti par aviona iz Albanije, ali sve to ukupno neće biti preko 4.000 ljudi. I svi oni neće glasati za jednog kandidata. Udruženja dijaspore imaju pravo da se samoorganizuju i dođu na glasanje, i to im pravo niko neće osporiti. Ali će se osporiti da se koriste resursi svih građana za to. Nećemo dozvoliti da se niko, bio on Milo Đukanović ili Jakov Milatović, ružno izjašnjava o dijaspori i govori o "džepovima" i "rezervoarima" - kazao je Jakupi.