Vučić uredniku Informera nudio da mu plati kaznu: Molio sam ga, ali je odlučan da ide u zatvor

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o presudi kojom je glavni urednik srbijanskog medija Informer Dragan J. Vučićević osuđen na šest mjeseci zatvora po krivičnoj prijavi Jugoslava Ćosića.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja nove dionice autoputa na Novom Beogradu, rekao da se sinoć čuo sa Vučićevićem i zamolio ga da odustane od odluke da u ponedeljak ode u zatvor.

Da izrazi protest

- Pozvao sam sinoć Vučićevića telefonom kada sam završio obaveze u Pazaru, Raški i Kraljevu. I čuo sam od njega da je odlučan da svoj protest izrazi na taj način što će otići u zatvor. Zamolio sam ga da to ne radi, ali on je čvrst u svojoj odluci - rekao je Vučić.

Dodao je da on ne može i ne smije da se miješa u rad sudova, ali da je dosta nelogičnosti i čudnih odluka.

- Ja ne mogu da kritikujem ad personam sudije jer bi na taj način rušio institucije Republike Srbije, ne mogu, ne smijem dakle da ulazim u meritum stvari, ali fakat je da ima mnogo čudnih stvari u našem pravosuđu. Ima mnogo dodvoravanja, pošto mnogi misle da su, kako oni kažu, zimzeleni, a da smo mi političari listopadni pa se onda dodvoravaju nekom tobož novom... I postoji, naravno, i ogroman uticaj stranaca jer ćete lako da vidite kako neke medijske kuće nikada ne mogu da dobiju osuđujuću presudu ma šta god rekli, a da upravo oni za koje se govori da tobož sve kontrolišu, dobijaju najstrožije kazne – kazao je.

"To je meni jedna plata"

Istakao je da se nada da će se sve nekako prevazići.

- Ovo jeste loše za zemlju, da glavni urednik najtiražnijih novina ide u zatvor. Ja sam Vučićevića sinoć molio da to ne radi, rekao sam mu da nije problem uplatit ću ja, to je meni jedna plata, ali je on čvrsto riješio da se bori za svoje principe i da pokaže koliko je u sudovima mnogo toga besmisleno - prenio je predsjednik detalje razgovora.

Vučić je naglasio da on nikada i nikoga ne tuži i da je nedopustivo da bilo ko ide u zatvor zbog javno iznijetog mišljenja.

- Odavno sam odlučio da nikoga ne tužim, jer kada bih tužio sve te koji mene tuže, i koji sada kukaju da su progonjeni, a govorili su stotinu puta gore stvari od bilo koga, pa to bi se pretvorilo u besmisao... Krivična presuda novinaru zbog izrečenog stava je veoma loša vijest za Srbiju... Ja ću nastaviti da molim Vučićevića da odustane od odlaska i zatvor, ali to što sam sinoć molio nije vrijedilo - ponovio je Vučić.