Vučić o novoj odbrambenoj strategiji Kosova: Nadam se da je neće sprovesti

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da se nada da kosovske institucije neće pokušati provesti strategiju koju smišljaju, a prema kojoj bi njihove snage bile na području cijelog Kosova.

- Nadam se da se to neće dogoditi jer bi to značilo da više nema ni traga bilo kakvom dogovoru. To znači da žele eskalaciju sukoba i ništa drugo - rekao je Vučić.

Vlada Kosova usvojila je novu odbrambenu strategiju koja predviđa da će kosovske snage biti raspoređene na cijelom teritoriju Kosova, uključujući i sjever, što je Srbima sporno.

Prema važećim sporazumima, specijalne snage kosovske policije ne mogu ući na sjever Kosova bez posebne dozvole zapovjedništva KFOR-a.