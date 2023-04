Dačić: Na Kosovu stanje sve gore, međunarodna zajednica da zaustavi Kurtija

Sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost Ivica Dačić danas je izjavio da je sigurnosna situacija na Kosovu sve teža zbog neodgovornog ponašanja Vlade Kosova, za koje je rekao da su glavni generator svih kriza u južnoj srpskoj pokrajini.

Poslije sjednice Biroa za koordinaciju rada službi sigurnosti, Dačić je pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi premijera Vlade Albina Kurtija.

Ponavlja se ista priča

Naglasio je da se ponavlja ista priča i da Priština nastavlja sa rušenjem svih dogovora koji su postignuti, kao onaj o tablicama, generišući nove krize i destabilizaciju situacije na Kosovu, a samim tim i u regionu.

- Ovo je pravi pokazatelj njihove jasne namjere da ne žele mir i da pokušavaju da izbjegnu obaveze koje su, između ostalog, preuzeli i u Ohridu. A prva obaveza jeste formiranje Zajednice srpkih općina (ZSO). U tom pogledu, ovo je još jedan pokazatelj za međunarodnu zajednicu da mora ozbiljno da shvati naša upozorenja i da hapšenjem i progonom Srba, kršenjem zagarantovanih prava i sloboda, stvaraju nove krize da ne bi došlo do novih dogovora koji bi bili korak dalje u normalizaciji stanja - poručio je Dačić.

Nastavak dijaloga

On je istakao da se sve to sada dešava uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine 4. aprila u Briselu.

- Jasno je da je na pomolu stara situacija, a nova kriza koju generiše Priština. Mi ćemo sve učiniti, kao i do sada, da štitimo mir, budemo konstruktivni, ali stalne provokacije Prištine stvaraju atmosferu svemu onome o čemu se razgovaralo. Ovo je, u stvari, pokušaj bježanja od formiranja ZSO - kazao je Dačić.

Naveo je da to međunarodna zajednica mora ozbiljno da shvati i da izvrši pritisak na Prištinu.

Remetilački faktor

- Oni predstavljaju Srbe kao remetilački faktor, kriminalne grupe koje pale automobile i dolazi do masovne represije nad Srbima na Kosovu i to ne može da dovede do smirivanja situacije. Zato hitno zaustavite Albina Kurtija. To je odgovornost međunarodne zajednice i to je glavna poruka sjednice - rekao je Dačić.

Kazao je da je na sjednici Biroa za koordinaciju rada službi sigurnosti razmatrana i geopolitička situacija i odnosi u svijetu i kako će se odraziti na nas, a da će sljedeća sjednica Biroa u aprilu biti posvećena borbi protiv kriminala i korupcije.

Sjednici Biroa su prisustvovali članovi tog tijela: direktor Sigurnosno-informativne agencije Aleksandar Vulin, direktor Vojno-sigurnosne agencije general-major Đuro Jovanić, zamjenik direktora Vojnoobaveštajne agencije pukovnik Dejan Pajić, ministar odbrane Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, kao i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković i direktor Kancelarije vijeća za nacionalnu sigurnost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić.