Vučić: Otvorit ćemo sve granice da pokažemo da to može funkcionirati

- Otvorit ćemo sve granice, sve ulaske i izlaske između nas i pokazati svima da otvorene granice mogu funkcionisati - rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Otkrio planove

Vučić je rekao danas da će u narednom periodu Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija na jedan dan otvoriti sve granične prijelaze i pustiti ljude i robu da slobodno cirkulišu kako bi pokazali da otvorene granice mogu da funkcionišu.



On je to rekao na konferenciji za medije nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjednikom Vlade Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koji je održan u gradskoj skupštini grada Bardolini u Italiji.



- Sljedećeg mjeseca ćemo se sastati negdje u Srbiji i to je veoma važno, onda ćemo se u junu sastati negdje u regionu, a u međuvremenu otvorit ćemo sva vrata između nas. Otvorit ćemo sve granice, sve ulaske i izlaske između nas i pokazati svima da otvorene granice mogu funkcionisati - rekao je predsjednik Srbije odgovarajući na pitanje novinarke albanske televizije koja je zamolila Vučića i Ramu da otkriju planove u okviru inicijative Otvoreni Balkan za naredni period.



Sporazum do juna ili jula

Vučić je rekao da će za to biti odabran najbolji dan i dodao da je to bila ideja premijera Kovačevskog. Odgovarajući na pitanje makedonske novinarke da prokomentariše značaj dogovora oko radnih dozvola između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije Vučić je rekao da će sporazum biti potpisan do juna ili jula.

- Veoma je važan za formiranje tržišta bez granica. Moći ćemo da sarađujemo na otvorenom tržištu i da angažujemo ljude iz Sjeverne Makedonije u Srbiji i obratno - naveo je Vučić.

Današnji sastanak koji je održan u okviru inicijative Otvoreni Balkan je prvi susret u tom formatu koji je održan van granica Zapadnog Balkana.

Posljednji susret u okviru Otvorenog Balkana održan je krajem prošle godine u Beogradu.