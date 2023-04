Uživo / Izbori u Crnoj Gori: Obrađeno skoro 80 posto glasova

20:57 Na osnovu obrađenih 79,2 posto glasova, Jakov Milatović ubjedljivo vodi sa osvojenih 60,2 posto glasova. Prema podacima CeMI-ja Milo Đukanović je do sada osvojio 39,8 posto glasova.



20:51 Predsjednik RS Milorad Dodik čestitao je Jakovu Milatoviću na pobjedi.

Više pročitajte OVDJE.

20:48 Pokret Evropa sad proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima.

20:37 CeMI je do sada obradio više od 60 posto glasova. Jakov Milatović je osvojio 60,1 posto i prema njihovim procjenama on je novi predsjednik Crne Gore. Đukanović je do sada osvojio 39,9 posto.

20:31 Centar za demokratsku tranziciju (CDT) objavio je da je u drugom krugu izbora glasalo 70,7 posto birača odnosno oko 383.300 građana.