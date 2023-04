Profesor Zlatko Vujović za "Avaz": Srbija je preuzela kontrolu nad jednom članicom NATO-a

Komentirajući uvjerljivu pobjedu kandidata Pokreta "Evropa sad" Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i direktor Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Zlatko Vujović kaže da se desilo ono što se očekivalo i na šta su ukazivala istraživanja javnog mnijenja.

Podrška Vučića i Dodika

U razgovoru za "Avaz" pojašnjava da se izborni proces, umjesto referenduma o Crnoj Gori, kako su bili planirali u DPS-u, pretvorio u referendum o njihovom kandidatu Milu Đukanoviću.

- Gospodin Jakov Milatović je uspio da pomiri dvije stvari, da se dijelu javnosti predstavi kao građanski i prozapadno orjentisan, a s druge strane da dobije podršku svih nacionalističkih centara u Crnoj Gori, Srbiji i dijelu BiH, odnosno RS. To zvuči prilično apsurdno ali najbolji indikator je press konferencija nakon procjene rezultata izbora kada su zajedno bili Zdravko Krivokapić, Milojko Spajić, Andrija Mandić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović - kaže profesor Vujović.

Vladajuća koalicija, kroz formiranje "Evrope sad", populistički pristup, nerealna obećanja i povećanja plata, uspjela je okupiti sve nezadovoljne birače u Crnoj Gori, pojašnjava Vujović, te dodaje da je Milatović imao podršku i predsjednika Srbije, njegovih medija, Srpske pravoslavne crkve, ali i Milorada Dodika.

Jasno je kakvu će politiku Milatović voditi

- S druge strane je saopštio da se izjašnjava kao Crnogorac, da je glasao za nezavisnu Crnu Goru i na taj način je otvorio prostor da oni koji su nezadovoljni vladavinom Đukanovića glasaju za njega. Vidjeli smo ono što se dešavalo na crnogorskim ulicama, da podržavaoci Milatovića nisu slavili sa crnogorskim zastavama. Bilo ih je rijetko naći, već su se pjevale srpske nacionalističke pjesme uz zastave Srbije i druge trobojke. Jasno je kakvu će politiku gospodin Milatović voditi. Ili, da budemo blaži, on će biti pod velikim pritiskom da vidi jednu nacionalističku, srpsku politiku i sada je pitanje hoće li imati snage da se tome suprotstavi. Lično vjerujem da neće, već da će potpuno uskladiti svoju politiku sa zvaničnim Beogradom. Treba konstatovati da je predsjednik Vučić preuzeo kontrolu nad jednom članicom NATO-a koji će koristiti da bi se cjenjkao sa zapadnim partnerima - ističe Vujović.

Očekuje da se Milo Đukanović, kao što je i sam najavio, povuče sa čela DPS-a, te da se stranka nađe u velikom iskušenju uoči parlamentarnih izbora u junu. DPS-u su potrebni radikalni rezovi, a proevropskom dijelu crnogorske političke scene neophodno je ukrupnjavanje s ciljem stvaranja jedne ozbiljne partije.

Crna Gora je pred bankrotom

- Srbija ulaže desetine, da ne kažem stotine miliona eura u infrastrukturu u Crnoj Gori. Ne postoji nijedna prepreka, kada govorimo o zapadnim partnerima, kako bi se to pokušalo obuzdati. Naprotiv, to se toleriše. Naravno, ne treba zaboraviti da je Crna Gora članica NATO-a i takvo stanje nije moguće na duži rok. Koliko god izgledalo da su prozapadne snage poražene ne treba zanemariti da je veliki broj prozapadnih birača glasao za Milatovića. Ako se desi, a to se očekuje, da na parlamentarnim izborima "Evropa sad" bude dio prosrpske koalicije ona će morati preuzeti i odgovornost za ekonomske rezultate i probleme. Crna Gora je pred bankrotom zbog ogromnog deficita, država se ne može zadužiti po kamati nižoj od 13-14 posto, čekaju nas rezovi i možda je neka pravda da se s tim problemom suoče oni koji su doveli do njega. Građani će platiti visoku cijenu ove politike i očekuje se veoma turbulentan period - kaže profesor Zlatko Vujović.