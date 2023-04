Vučić: Šutio sam o crnogorskim izborima, dok se BiH brutalno miješala

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, na predstavljanju Open Balkan agende na sajmu vina u italijanskoj Veroni komentarisao je rezultate predsjedničkih izbora u Crnoj Gori.

Posebno se osvrnuo na poraz aktuelnog predsjednika Mile Đukanovića u drugom krugu izbora.

- Šutio sam na odgovoran način o crnogorskim izborima, jer ne želim da govorim ružne stvari kada je neko izgubio na izborima. Mislim da je to džentlmenski. Politika Đukanovića i naša politika su bile dijametralno suprotne. Nadam se da će odnosi biti bolji, ne padam u euforiju, vidjet ćemo kako će to izgleda... Vidjeli smo kako je to izgledalo sa (Zdravkom) Krivokapićem, vidjet ćemo kako će biti sa Milatovićem. Nadam se da je moguće da napravimo bolje odnose Srbije i Crne Gore. Bilo bi dobro za sve nas. To je ono što je za ljude važno - rekao je Vučić.

Komentarisao je ocjene javnosti, kao u regionu tako i širom kontinenta, da se Srbija grubo miješa u izborni proces u Crnoj Gori.

- Pogledajte brutalno miješanje Bosne i Hercegovine u unutrašnje stvari u Crnoj Gori, ali niko to nije rekao, niko nije rekao da je to radila Priština i gotovo sve zemlje zapadnog Balkana. To je ta priča kako Srbija uvijek mora da bude kriva kako bi se napravio balans, a u stvari pravi se disbalnas, jer Srbija je uvijek kriva za sve iako nema nikakve veze sa tim. Srbija je kriva, čak i kada ćuti - rekao je Vučić.