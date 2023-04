Milatović: U prvu posjetu idem u Brisel, očekujem podršku i BiH i Albanije

U potpunosti isključujem saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), poručio je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u svom prvom intervjuu nakon izbora.

- Ne možete sarađivati sa ljudima koji promovišu i praktikuju nedemokratske stvari. Želim da poručim da sve političke partije moraju da se potrude da budu bolje i prate demokratske standarde i prakse - rekao je on gostujući na Televiziji Crne Gore.

Odgovarajući na pitanje šta očekuje od parlamentarnih izbora, rekao je da "kao čovjek koji je legalista" mora sačekati odluku Ustavnog suda.

- Mislim da je u političkom smislu važno da izbori budu što prije jer je važno da Crna Gora dobije savez Skupštine koji oslikava našu političku realnost. Đukanović kontroliše skoro 50 posto parlamenta - rekao je Milatović, prenosi AntenaM.

Smanjenje podrške za DPS

Dodao je da će ta podrška nakon izbora biti značajno manja.

- Također nema Pokreta "Evropa sad" u parlamentu, a sve je to neophodno da se desi - istakao je Milatović.

Konstatovao je da će mu pripasti obaveza da obavi konsultacije i da da mandat onome za koga smatra da ima dokazanu većinu u parlamentu i koji će u narednom periodu voditi Crnu Goru.

Rekao je da je vrlo jasno da će Pokret Evropa sad biti jedan od glavnih kontituenata parlamentarne većine.

- Pokazali smo snagu i na podgoričkim, a i sad na predsjedničkim izborima - rekao je on.

On je kazao kako su ga podržali iz Stranke pravde i pomirenja, te iz "nekih stranaka koje predstavljaju albanski narod", a naročito je govorio o Bošnjačkoj stranci.

- Mislim da neke od tih partija da neki njihovi lideri, poput BS, nisu pokazali dovoljnu dozu demokratskog kapaciteta da nose određene procese. I u tim strankama postoje neki procesi koji mogu dovesti do nekih promjena, ali to ostavljam njima - poručio je on.

Srbija najveći ekonomski partner Crne Gore

Srbija je najveći ekonomski partner Crne Gore, trebalo da se otvori dijalog oko različitih projekata, ocijenio je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Rekao je da su to stvari o kojima bi trebalo razgovarati sa vladama.

- Nema više vremena za čekanje i koje će jesti skakavci - poručio je Milatović dodajući da će se odazvati pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Rekao je da je očekivao pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora.

- Ali mi je veliko zadovoljstvo što je bila ovako uvjerljiva - dodao je on.

Milatović je poručio da posao uvijek privede kraju onako kako bi trebalo.

Ispisana historija

- Želim da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su u velikom broju izašli na birališta i glasali bilo koga, time su dali legitimitet našem izbornom procesu. Želim da se zahvalim i onima koji su glasali mene i ispisali historiju - da Crna Gora dobije predsjednika koji nije iz redova DPS-a, to je čast i privilegija - rekao je on gostujući na Televiziji Crne Gore.

Komentarišući izlazak apstinenata u drugi krug izbora, on je kazao da je važno što su podstakli ljude da izađu na izbore.

- Važno je da je ta razlika bila ubjedljiva i ogromna - skoro 80 hiljada glasova - dodao je on.

Milatović je ocijenio da je jučerašnji dan veliki dan demokratije u Crnoj Gori.

- Poslije onako ubjedljive pobjede koju sam ostvario u odnosu na Mila Đukanovića ne znam šta je drugo mogao da uradi bez da mi čestita i prizna poraz. Naravno da bih uradio isto i da je bilo suprotno. Crna Gora nakon 30. avgusta jeste zakoračila u novu eru demokratskog razvoja gdje se mijenjaju vlade i predsjednici, kroz tu smjenjivost dolazimo do stepena političke spobnosti i to je proces kroz koji je trebalo da prošemo mnogo ranije - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje da li ima dogovora oko parlamentarnih izbora sa partijama koje su ga podržale na predsjedničkim izborima Milatović je rekao da su se sastajali ali upravo povodom predsjedničkih izbora.

Ozbiljnost i odgovornost

- Imali smo sastanke ali su bili usmjereni na predsjedničke izbore, ovo je bilo vrlo važno pitanje. Kompletan moj fokus je bio na tome. Zahvaljujem se na podršci predsjedničkim kandidatima i mislim da je urađen dobar posao jer su njihovi glasači podržali mene. Čini mi se da smo uspjeli da pokažemo stepen ozbiljnosti i odgovornosti koji je sgiurno uticao da dio apstinenata iz prvog izađe u drugi krug - rekao je on.

Poručio je da Zapad dobro zna ko je Jakov Milatović.

- Ali meni je važno da Crna Gora zna ko je Jakov Milatović, ali i strateški partneri i susjedi, i da znaju koje politike ja predstavljam. Sve podrške idu u prilog tome da naši partneri i susjedi gledaju dobro na demokratske procese u Crnoj Gori kojih smo trenutno svjedoci. Sinoć je Oliver Varhelji uputio čestitku, to je danas uradio i Žozep Borelj, čuo sam se u telefonskom razgovoru i sa predsjednicom Slovenije i ministricom vanjskih poslova i od mnogih zvaničnika dobio pismo čestitike. Drago mi je da su stigle i iz zemalja regiona - od Aleksandra Vučića, Zorana Milanovića... To su prirodne stvari i prirodni demokratski procesi, mislim da će u narednim danima toga biti još više - naveo je Milatović.

Rekao je da apsolutno očekuje i podršku BiH i Albanije.

- Čini mi se da Rama nije podržao nikoga u predizbornoj kampanji. Tačno je da je neka podrška stigla iz BiH i sa Kosova za Đukanovića, ali ja očekujem čestitke i od ostalih predsjednika država regiona. Svakako da ću ja to raditi kad su u pitanju te zemlje - rekao je on.

Mala podrška gdje žive manjine

Rekao je da ne zna zašto je imao malu podršku u opštinama u kojima dominantno žive manjine.

Dodao je da je prepoznat kao čovjek koji želi da stavi fokus na dobar odnos sa susjedskim zemljama.

- Sve ću uraditi da to tako bude i da Crna Gora kao zemlja koja može da bude vrsta promotera tih vrijednosti ima aktivnu ulogu u tome - istakao je Milatović.

Rekao je da je Đukanović bio simbol podjela u Crnoj Gori i da zbog toga nije bio predsjednik svih građana.

- Duboko vjerujem da nije bio predsjednik svih svojih simpatizera, da je bilo tako ekonomsko stanje bi bilo drugačije. Jučer sam rekao da je pobijedila pomirena Crna Gora, i mislim da je moj prioritet da dodatno stavim akcenat na pomirenje unutar Crne Gore. Mislim da mogu dati veliki doprinost tome, i zaista na tome treba zajedno da radimo - poručio je on.

Apelovao je na ostale političare u Crnoj Gori da prestanu sa retorikom devedesetih godina i gledaju ka naprijed.

Neće podnijeti ostavku u stranci

- To je važno za državno važne procese u Crnoj Gori - dodao je on.

Rekao je da neće podnijeti ostavku na partijsku funkciju u Pokretu "Evropa sad".

- Pokazao sam da znam i umijem da izađem iz usko-partijskih odnosa - rekao je on.

Rekao je da nije kritikovao Đukanovića jer je vršio i predsjedničku i partijsku funkciju.

- Ono što je važno je kako se ponašate kao predsjednik i to građane najviše interesuje. Đukanović je bio simbol, ne čak DPS-a, koliko jednog lošeg upravljanja jednog režima koji je negdje bio simbol i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, godina siromaštva i raseljava, to nije bilo dobro i bilo je predugo. Važno je da u narednom periodu dođe do smjenjivosti i da se poveća politička odgovornost - rekao je on ističući da je važno praviti kompromise.

Prva posjeta Briselu

Rekao je da će prvu posjetu imati u Briselu.

U pet godina njegovog mandata, ubijeđen je da će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju.

Rekao je da bi bila pirova pobjeda da je ostao gradonačelnik Podgorice, a Milo Đukanović predsjednik Crne Gore.

- Kada sam preuzeo odgovornost bio sam spreman za nju. Kada preuzmem neku stvar ja je apsolutno uspješno dovedem do kraja - poručio je Milatović.

Rekao je da uvjerljiva pobjeda pokazuje sa kakvim fokusom je ušao u ovu priču.

- To sve pokazuje dozu zrelosti i našeg društva i trenutka u kojem smo bili. Mislim da sam pobjedama u potpunosti stavio DPS sigurno u jednu političku, možda čak i prošlost. Vidjet ćemo procese koji dolaze. Drago mi je zbog toga jer su to stvari koje su ljudi čekali generacijama - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje ko će biti gradonačelnik u Podgorici on je rekao da će konstitutivna sjednica Glavnog grada biti sazvana naredne sedmice.

- Imamo još određeno vrijeme da konačno donesemo odluku o imenu i prodiskutujemo sa partnerima u Glavnom gradu. Ima par dobrih kandidata, ne bih govorio o njima pojedinačno - rekao je Milatović.