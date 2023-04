Milanović o mogućnosti da Plenković naslijedi Stoltenberga: On živi za to da se prepakira

U izjavama za medije u mjestu Pregrada predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se na premijera te države Andreja Plenkovića, i to specifično vezano uz navode da je Plenković ozbiljan kandidat za generalnog sekretara NATO-a.

Bitno je da se datum parlamentarnih izbora ne prilagođava interesima i ambicijama premijera Andreja Plenkovića, rekao je u subotu predsjednik Zoran Milanović na napise o Plenkoviću kao potencijalnom kandidatu za novog generalnog sekretara NATO-a.

- On živi za to, on živi da se negdje preparkira, to je potpuno jasno - rekao je Milanović o Plenkoviću, naglasivši da je premijer Hrvatske "na odlasku već neko vrijeme".

Talac Plenkovićevih ambicija

Poručio je da Hrvatska ne smije biti "talac" premijerovih ambicija.

- Meni je bitno da se izbjegne to da se datum izbora prilagođava potrebama predsjednika vlade i njegovoj ambiciji da se ubaci u neko visoko međunarodno tijelo - upozorio je Milanović, a na pitanje novinara ima li on ambiciju vratiti se u premijersku fotelju, odgovorio je: "idemo biti ozbiljni, ništa od toga".

Aktuelnom šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu istječe mandat 30. septembra ove godine i očekuje se da će ime njegovog nasljednika biti poznato do samita NATO-a.

- Sutra će Bjelovarac objaviti da je Banožić kandidat za šefa NATO-a pa ćete me opet pitati da to komentarišem. Ne znam, danas je sve moguće, fakat je sve moguće. Ja bih da je Sanader kandidat, bio za Sanadera - rekao je Milanović.

Upitan o stavu prema Plenovićevu izboru u NATO, odgovorio je: "Mene tu niko ništa ne bi pitao, ne znam kako bih se tome mogao suprotstaviti... Kad bih mogao, ne bih se suprotstavio".

Nije politički važno

Dodao je da pozicija šefa NATO-a "nikada nije zamišljena ni funkcionirala kao nešto kreativno i politički važno" i da je u vremenima kriza šef NATO-a medijski prisutniji, ali da će se kandidat "morati dopasti Vašingtonu i Parizu", kao i da Francuska otvoreno pokazuje da ima problema sa samostalnošću generalnog sekretara NATO-a. Kao potencijalni kandidati spominju se još rumunski predsjednik Klaus Iohannis i estonska premijerka Kaja Kalas. Hrvatski predsjednik smatra da bi Iohannis mogao biti ozbiljan kandidat jer je Rumunija veća od Hrvatske, duže u NATO-u i jer je ondje stacionirana elitna američka divizija. Dodao je da ne vidi Plenkovića na toj poziciji.

- Tamo u principu moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom ko ti je pomogao - rekao je Milanović.