Osoblje bolnice u Nišu operisalo 12 vikenda zaredom: Cilj bio ukinuti liste čekanja

Osoblje Klinike za kardiohirurgiju UKC Niš u Srbiji uspjelo je praktično ukinuti liste čekanja za operacije prilično nevjerovatnim poduhvatom. U 12 uzastopnih radnih vikenda, za koje nisu bili plaćeni, neumorno su izvodili kardiovaskularne operacije do trenutka dok posve nisu očistili imena na listi čekanja.

Vijest je objavio direktor klinike Dragan Milić. Na društvenim mrežama napisao je duži post u kojem zahvaljuje zaposlenicima klinike na nevjerovatnom trudu i požrtvovnosti.

- Nakon gotovo 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda cilj koji je postavila naša Klinika za kardiohirurgiju UKC Niš da se eliminišu sve liste čekanja za kardiovaskularne operacije je ostvaren! Liste čekanja od danas na našoj klinici ne postoje i nijedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu neće čekati operaciju duže od 5-15 dana! Od sutra se klinika vraća na redovan režim rada - napisao je jučer Milić.

Više operacija s manjim brojem ljudi

Tvrdi kako je lista čekanja, na kojoj je početkom godine bilo 149 pacijenata, sada postala lista za zakazivanje operacija na kojoj se trenutno nalazi 42 imena. Objašnjava i da su se prošle godine operacije čekale od tri do šest mjeseci, no sada to više nije slučaj.

Naveo je i neke brojke. Kako kaže, u 100 dana izvedeno je 248 operacija, dok je prošle godine u istom periodu izvedeno njih 117.

- Samo je u martu ove godine izvedeno nevjerovatnih 98 operacija - piše ponosno. Pritom je, navodi, broj hospitalizovanih pacijenata u prva tri mjeseca prošle godine bio 145, a ove 353. Povećao se i broj ambulantnih pregleda za period januar-mart, pa ih je tako prošle godine bilo 1467, a ove 3.014.