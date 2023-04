Prekinuta sjednica Skupštine Podgorice, Vuković podnosi ostavku

Intoniranjem himne Crne Gore počela je konstitutivna sjednica Skupštine Glavnog grada, a na današnjoj sjednici verifikovani su mandati novog saziva. Ipak, sjednica je prekinuta te će biti nastavljena sutra, kada bi trebalo da bude izabrana i predsjednica Skupštine Glavnog grada.

Sjednica je zakazana za sutra u devet sati, a dosadašnji gradonačelnik Ivan Vuković je saopćio da će do kraja dana podnijeti ostavku i čestitao je novi saziv parlamenta, piše CdM.

Čestitka gradonačelnici

- Kazao sam da ću, kada se stvore pretpostavke za tranziciju vlasti, podnijeti ostavku. To ću učiniti do kraja dana. Moja sugestija je da parlamentarna većina već sutra izabere gradonačelnika. Čestitam novoj gradonačelnici - poručio je on.

Zastupnik GP URA Luka Rakčević je uvjeren da će novi saziv raditi za dobrobit građana Podgorice.

- Ovu sjednicu treba prekinuti i nastaviti sutra i da se sutra bira nova predsjednica Skupštine. Na sutrašnoj sjednici ćemo zakazati novu sjednicu, kako bismo izabrali novu gradonačelnicu i zamjenike gradonačelnika. Naša želja je bila da se izvršna i zakonodavna vlast biraju u istom danu - kazao je on.

Zastupnik Jakov Milatović iz PES-a se zahvalio dosadašnjoj gradskoj upravi na upravljanju gradom.

- Čestitam svim zastupnicima na izboru, želim konstruktivan rad na dobrobit svih građana - kazao je on.

Funkcija predsjednice Skupštine

Za predsjednicu Skupštine trebalo bi da bude izabrana Jelena Borovinić Bojović, koju je za tu funkciju predložio Demokratski front DF.

Očekuje se da gradonačelnica bude funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Olivera Injac.

Prema rezultatima lokalnih izbora, koji su održani 23. oktobra 2022. godine, u novom sazivu Parlamenta Demokratska partija socijalista imat će 24 zastupnika, PES 13, koalicija okupljena oko DF-a 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri zastupnička mandata.

Prihvaćeni zahtjevi

CdM je sinoć objavio da je Evropa sad prihvatila sve zahtjeve DF-a.

To znači da će kadar DF-a upravljati najvećim dijelom sistema Glavnog grada, uključujuci polovinu sekretarijata (među kojima Finansije, Komunalni poslovi i Urbanizam), najvažnija preduzeća (Čistoća, Vodovod, Deponija, Tržnice i pijace, Pogrebne usluge), Službom Glavnog administratora …

Kako je ranije saopćio Đorđe Suhih, doskorašnji predsjednik Gradskog parlamenta, predsjedavat će najstariji zastupnik, a to je Branislav Milačić.

Najviše zastupnika u novom sazivu 24 ima DPS i koalicioni partneri, a to su Ivan Vuković, Časlav Vešović, Danka Kovinić, Nermin Abdić, Budimir Mugoša, Milica Lekić, Zoja Bojanić Lalović, Nikola Rakočević, Branislav Milačić, Andrija Čađenović, Slađana Vujačić, Edin Tuzović, Miloš Vukčević, Miloš Mašković, Žaklina Oštir, Miloš Nikolić, Ksenija Aranitović, Aleksandar Saša Zekovićg Jovana Drobnjak, Mihailo Anđušić, Maja Miročević Rotolo, Šukrija Serhatlić, Andrija Klikovac i Stefan Ćulafić.

Pokret Evropa sad ima 12 zastupnika, a to su Jakov Milatović, Olivera Injac, Filip Ivanović, Vasilije Čarapić, Andrej Milović, Maida Šukurica Gorčević, Boris Pejović, Tihomir Dragaš, Filip Radulović, Anđela Jakšić Stojanović, Vojislav Šimun, Ana đelević i Denis Hot.

Demokratski front ima 11 zastupnika: Jelena Borovinić Bojović, Mitar Šušić, Goran Šćepanović, Andrija Babović, Vladislav Dajković, Stefan Vešović, Sanja Krkeljić, Mladen Jovanović, Zoran Lakušić, Goran Milić i Anika Bajić, listi Demokrate Ujedinjena Demos pripada šest mandata a zastupnici su Danilo Šaranović, Danilo Jokić, Zdenka Popović, Branko Vuković, Aleksandar Božović i Milijana Kićović.

Zastupnici liste URA, CIVIS i Albanska alternativa su Luka Rakčević, Milena Vuković Sekulović, Maja Vučelić i Esko Muratović.