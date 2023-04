Preminuo Smiljko Sokol, Tuđmanov pravni savjetnik

Sokol je doktorirao 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1965. predavao ustavno pravo (redovni profesor od 1986. godine), a bio je i dekan od 1989. do 1991. godine.

Bio je ministar bez portofolija u vladi od 1992. do 93., posebni savjetnik Franje Tuđmana za pravna pitanja od 1993. do 1999. godine, sudija Ustavnoga suda od 1999. do 2007. i njegov predsjednik od 1999. do 2003.

Sudjelovao je u izradbi ustava i zakona Hrvatske.