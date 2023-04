Milanović o izjavi Plenkovića o šmrkanju: Plenković ne može dva skleka napraviti, anemični

Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, odmah je odgovorio Plenkoviću koji je ranije danas rekao da ima šmrkave tikove.

- Anemični ne može dva skleka napraviti pa komentira tuđa fizička svojstva - rekao je.

Dodao je da Plenković ima politički Touretteov sindrom.

- Ja šmrcam jer imam problema s alergijama cijeli život. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti - rekao je.

- Plenković je lažno anemični, on uopće nema anemiju - rekao je Milanović dodavši da igra košarku, a ne može hodati.

- Ako on ima neke druge aluzije na moje šmrcanje, neka kaže. Ali za to nema hrabrosti. Na čemu da ja to njemu zavidim? Na glupostima koje priča? Na zaštiti kriminalaca - rekao je Milanović.

- Šmrcat ću i dalje, sad je gotova faza alergija, dolazi druga. A ti, dečko, radi sklekove, prijateljski savjet - rekao je na kraju Milanović.