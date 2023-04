Milatović se zbog sigurnosti zaklinje u Podgorici

Inauguracija novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića bit će odražana 20. maja u Podgorici, najvjerovatnije u Skupštini Crne Gore, saznaju Vijesti iz više izvora.

Tradicija da šef države polaže zakletvu u Prijestonici, čime stupa na dužnost, ove godine bi se time promijeniila zbog procjene policije da bi Milatović mogao biti ugrožen na Cetinju.

Policijsko obezbjeđenje

On je između dva kruga predsjedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbjeđenje, koje je tražio Pokret Evropa sad zbog straha da je fizički ugrožen. Tu odluku donijela je Vlada i ona je bila privremena, kako bi Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Uprava policije u međuvremenu utvrdile da li i odakle Milatoviću prijeti opasnost. Prema zakonu, procjenu sigurnosti radi ANB na zahtjev policije.

Kada bude preuzeo predsjedničko mjesto on automatski postaje štićena ličnost.

Inauguracija, odnosno svečano proglašenje predsjednika na sjednici Skupštine, održavala se u Vladinom domu na Cetinju. U Prijestonici je i rezidencija predsjednika države. Tamo počinje i svako redovno proljetnje i ljetnje zasjedanje parlamenta, odnosno održava se prva sjednica.

Iz Uprave policije su rekli da je u toku postupak izrade sigurnosne procjene inauguracije na Cetinju, kao i pripreme obezbjeđenja samog događaja. Oni su time odgovorili na pitanje Vijesti da li su uradili procjenu sigurnpsti svečanog proglašenja predsjednika na Cetinju.

Izazovan momenat

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić nedavno je rekao da bi taj događaj mogao biti izazovan momenat za policiju.

- Vjerujem da u našoj zemlji još postoje one kriminalne i političke strukture koje žele neku vrstu nestabilnosti. Sada nemam bilo kakvih najava da bi tog dana moglo doći do bilo kakvog problema. Vjerujem da će to proći dostojanstveno i svečano - rekao je Adžić, koji je Cetinjanin.

Iz Skupštine, koja organizuje inauguraciju, su, odgovarajući na pitanja Vijesti, kazali da je toku intenzivna komunikacija sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore i njegovim timom oko pripreme tog čina.

- O istom ćete biti blagovremeno obaviješteni - navode u odgovoru iz kabineta predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Napad na Milatovića

Milatovića je, prije predsjedničke konvencije na Cetinju 10. marta, napala grupa građana, koja se prvobitno okupila ispred Sportskog centra gdje je bio zakazan događaj. Najprije su protestovali, a zatim vrijeđali Milatovića, nakon čega su ga napali kada je ulazio u zgradu. To se vidi na snimcima sa mjesta događaja koje su prenijeli mediji, ali i onima objavljenim na društvenim mrežama.

Njega i partijske kolege je sa Cetinja sprovela policija.

Uprava policije i Osnovno tužilaštvo još nisu obavjestili javnost ko je napao Milatovića, a sa tog događaja procesuirane su samo osobe zbog napada na policijske službenike.

Milatović, kao kandidat Pokreta Evropa sad je u drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila pobijedio aktuelnog šefa države i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Prema rezultatima Državne izborne komisije (DIK) Milatović je osvojio 221.592 glasa, odnosno 58,88 posto od ukupnog broja važećih glasova, a Đukanović 154.769 glasova, odnosno 41,12 posto.

Đukanović je nakon izbora čestitao Milatoviću, poručivši da će se truditi da do kraja mandata svoje poslove obavlja na najbolji način, što znači da se sa funkcije neće povući prije isteka mandata 20. maja.

Zakletva pred poslanicima

Predsjednik, prema Zakonu o predsjedniku, prije stupanja na dužnost, pred poslanicima u Skupštini Crne Gore polaže zakletvu koja glasi: “Zaklinjem se da ću dužnost predsjednika vršiti odgovorno, časno, savjesno, pravedno i nepristrasno, po Ustavu i zakonu”.