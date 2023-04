Eskobar: SAD će priznati rezultate izbora na sjeveru Kosova, učestvovala Srpska lista ili ne

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) kazao je kako će SAD priznati rezultate izbora koji će se 23. aprila održati na sjeveru Kosova bez obzira na to hoće li predstavnici Srpske liste učestvovati na tim izborima.

- Pozvali smo i lično sam zamolio Srbe, Srpsku listu, da učestvuju na izborima i da ne odustaju od svoje uloge. To što ne učestvuju njihova je odluka. Ali to je predviđeno Ustavom. Dakle, ako ovi izbori budu slobodni i pošteni, a ja predviđam da hoće, rezultat će biti legitiman s naše tačke gledišta -- rekao je Eskobar.

O formiranju ZSO

Također Eskobar je istaknuo kako se nada da će Srbi na Kosovu pronaći način i vratiti se u institucije, te da bojkot ne bi trebao odgoditi osnivanje Zajednice srpskih općina (ZSO).

- Ta obaveza je trenutna, ona postoji. Dakle, bez obzira na to ko je na vlasti, ZSO se mora formirati - kazao je Eskobar te dodao kako očekuje da će do 2. maja, kada je planiran sastanak predstavnika Kosova i Srbije u Briselu, imati prijedlog kosovske Vlade za Zajednicu srpskih općina.

- Nadam se da će do 2. maja biti konkretan prijedlog - rekao je Eskobar u intervjuu za Glas Amerike na albanskom jeziku te dodao da je došlo do napretka po ovom pitanju u stavu kosovske Vlade, a posebno kosovskog premijera Albina Kurtija, da prihvati ovu zakonsku obvezu.

Sljedeći sastanak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, u okviru dijaloga Kosovo-Srbija pod pokroviteljstvom EU-a, održat će se 2. maja u Briselu, a trebao bi biti posvećen ZSO.

To je u srijedu kazao šef vladinog Ureda za Kosovo i pregovarač Beograda Petar Petković, koji je istaknuo kako to znači konkretnije korake u provođenju evropskog plana, "ali ne kako želi Kurti, nego kako je dogovoreno 2013. i 2015. godine".

- To je postojeća obaveza iz Briselskog sporazuma i bilo je jako teško ovoj vladi i stranci to prihvatiti kao obavezno. Ali sada to smatraju obavezom, složili su se s tim i javno rekli koji bi okviri i parametri trebali biti za ZSO - rekao je Eskobar.

Ne očekuju se tenzije

Izaslanica Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon kazala je kako ne očekuje da će doći do tenzija na sjeveru Kosova tokom vanrednih izbora u četiri općine te istakla da Srbi bojkotuju izbore zbog odluke Beograda.

- Srpska lista nije registrovana za učestvovanje na izborima i to smatram velikom greškom. Otvoreno sam kritikovala takvu odluku i pokušala kontaktirati određene ljude u Beogradu. Ovo je trebalo biti dobar signal da se svi politički subjekti i kandidati registruju i da se ljudi na sjeveru polako vrate u institucije - rekla je fon Kramon za Televiziju Kosova.

Na Kosovu bi se 23. aprila trebali održati vanredni izbori za gradonačelnike općina Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Odluka o izborima donesena je nakon što su gradonačelnici tih općina, zajedno s ostalim Srbima, prošle godine podnijeli ostavke, kao znak protivljenja odluci Vlade Kosova da pokrene proces preregistracije automobila.