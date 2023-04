Banožić: Neka Milanović objavi podatke iz svog mandata i dokaže da ih nije frizirao

Dodao je kako stanje materijalno-tehničkih resursa HV-a nije dio toga izvještaja i on to ne može komentirati jer je riječ o klasificiranim podacima.

- To je sinteza svega što se događalo u 2020. i 2021. godini, nema se tu što frizirati ili lagati", poručio je.

Ustvrdio je kako odbrana Hrvatske nije ugrožena i ne zna, kaže, zašto se predsjednik uporno trudi takvom je prikazati.

- Ako imate načelnika Glavnog stožera koji je svjestan da se 20 godina nije ulagalo u HV, svi smo svjesni da se sada radi na poboljšanju, ali on se sada usudi prozivati nekoga ko je nešto učinio - rekao je Banožić.

Poboljšanje uslova

Vlada radi na poboljšanju uvjeta u HV-u, a to Milanoviću očito smeta jer on u svom premijerskom mandatu, kaže Banožić, nije apsolutno ništa učinio za HV.

Pritom je pozvao Milanovića da objavi podatke iz svoga premijerskog mandata i "dokaže da ih nije frizirao".

Upitan o tehničkim problemima na dva od četiri helikoptera Black Hawk, odgovorio je da su "primijećeni određeni indikatori koji mogu upućivati na određeni problem".

"Milanović saziva komandante i radi performanse"

- Helikopteri su u garancijskom roku i zatraženo je otklanjanje kako sutra ne bi bilo problema izvan garancijskog roka. Ipak, nisu prizemljeni, jedna je situacija već riješena, bit će i druga - rekao je Banožić ali, nije htio precizirati jesu li problemi uočeni na doniranim ili kupljenim helikopterima.

O slanju helikoptera u Ukrajinu naveo je kako je vlada donijela odluku o helikopterima koji će biti isporučeni Ukrajini, ali odbio je reći kada će se to dogoditi. Upitan za najavu da će predsjednik Milanović idućih dana okupiti komandante HV-a na Pantovčaku, Banožić je odgovorio kako je to još jedan pokazatelj da Milanović politizira vojsku.

- Saziva komandante i radi performanse, a realno ne zna kako sistem vojske funkcionira. Tumači zakon na način na koji on to želi. Interes nam nije da je HV svaki dan na naslovnicama, šta on čini - kaže Banožić.

Poručio je i da se neće pojavljivati s Milanovićem na događajima dok god se on tako ponaša.