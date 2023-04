Milatović: Ne treba biti dramatičan sa izjavama o inauguraciji

- Mislim da ne treba biti dramatičan sa izjavama o inauguraciji. Vrlo je važno da velika pobjede cijele Crne Gore bude zaokružena inauguracijom koja će biti usmjerena samo na inauguraciju i koja će biti nešto za ponos svih građana - rekao je večeras, gostujući u emisiji "Neki to vole vruće" na Adria televiziji, novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je istakao, narednih dana će, nakon konsultacija sa Upravom policije, odlučiti da li će zakletvu položiti u glavom gradu ili prijestonici.

Određeni bezbjednosni rizici

Milatović je podsjetio da je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić prvi dao izjavu da postoje određeni bezbjednosni rizici da se to desi na Cetinju.

- Ustavom i zakonima Crne Gore propisano je samo da predsjednik Crne Gore polaže zakletvu pred poslanicima u Skupštini. Ja sam čovjek koji je demokratski nastrojen i važno mi je da taj čin protekne na demokratski način. Da li će to biti na Cetinju, u Podgorici, mislim da ćemo u narednim danima donijeti konačnu odluku, ali vrlo je važno da svi u Crnoj Gori pošaljemo jedni prema drugima dobru poruku - kazao je.

Pojasnio je da se Podgorica u tom smislu pominje jer je glavni grad Crne Gore i jer je u njoj Skupština.

- U nekom demokratskom smislu, ovo što se dešavalo na Cetinju sa posljednjih par inauguracija, kada su inaugurisani Đukanović, Vujanović pa opet Đukanović, gdje je u nekom demokratskom smislu Skupština išla "na noge" predsjedniku, to, možda, u demokratskom smislu nije pravi način. Puno je smislenije, iz demokratskog ugla, da predsjednik ide, uslovno rečeno, "na noge" Skupštini. Mislim da će me građani koji su demokratski nastrojeni razumjeti - rekao je Milatović.

Važno je, dodao je, da "izgradimo Crnu Goru koja nije nacionalna, nego građanska".

- Ja sam građanski predsjednik. Predsjednik svih građana, koji poštuje institucije ove zemlje, koji uvažava ulogu Skupštine i Vlade i koji se prema njima nikada neće ponašati kao što se, možda, ponašao neki od mojih prethodnika - poručio je novi predsjednik.

"Historijski najveće povjerenje koje su građani dali nekom u Crnoj Gori"

Kako je kazao, pobjeda 2. aprila je pobjeda jedne pomirene Crne Gore.

- Mislim da je ova pobjeda došla na krilima one od 30. avgusta, ali ona nosi jednu novu dozu odgovornosti i otvara prostor koji treba iskoristiti - istakao je.

To što su ga kandidati iz prvog kruga predsjedničkih izbora podržali u drugom opisuje kao pravu demokratsku praksu.

- Mislim da sam opravdao i očekivanja građana, da sam napravio jedan most i da je kao rezultat svega toga došla tako velika pobjeda. Da podsjetim, u drugom krugu dobio sam povjerenje više od 222.000 građana Crne Gore. To je historijski najveće povjerenje koje su građani dali nekome u Crnoj Gori i, naravno, trudit ću se da to opravdam - poručio je Milatović.

Rekao je i da se trudi da donese novu političku kulturu.

- Mislim da sam i prepoznat kao čovjek koji bira riječi, koji pokušava da napravi most - kazao je Milatović, ističući da želi da ovo bude pobjeda i onih koji nisu glasali za njega, a koji su dali legitimitet izbornom procesu izlaskom na birališta.

Osvrnuo se i ne predizbornu debatu sa odlazećim predsjednikom Milom Đukanovićem i ponovio da "nije dobro" da neko toliko dugo vrši vlast kao što je Đukanović.

- Ja sam siguran da nikada više nećemo doći u takvu situaciju - zaključio je Milatović.