Vučić: Povlačim se sa čela SNS-a 27. maja, formiram Narodni pokret

- Formiram Narodni pokret za Srbiju oko Vidovdana, ali ostajem član SNS-a, mada se nadam da ćemo izabrati novo rukovodstvo. Taj pokret bit će širi od SNS-a i volio bih da ubacim i one ljude koji nisu u SNS-u. Još ne znam ko će me zamijeniti na čelu stranke, ali znam da će pojedini koji su izgubili funkcije napustiti SNS - rekao je Vučić za TV Prva.

- Potrebno im je dvije trećine zastupnika, nek se sakupe svih 85, a ja ću im dodati koliko treba iz SNS-a. Kada izglasaju da je sporan moj legitimitet, idemo na referendum da vidimo želi li narod smjenu predsjednika. Bit ću predsjednik dok me narod hoće, a kad narod bude mislio da sam izdajnik, lopov i da se ne borim za njihove interese, onda će prestati biti predsjednik - rekao je Vučić.

On je ocijenio da ga poštuju čak i oni koji ga mrze i da, imajući to u vidu, on već zna kakvi će rezultati biti ako dođe do referenduma.