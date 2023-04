Vučić o izborima na Kosovu: Pozivam Srbe da ih razočaramo još više, da vide da ne mogu da nas zgaze

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da se zaprepastio kada je čuo izjavu Petra Stana, portparola EU, koji je rekao da je razočaran neizlaskom Srba na izbore.

- Otvarao sam jednu fabriku prekjučer. Divna fabrika, nijedno pitanje se nije ticalo te fabrike. Jučer kamen-temeljac za halu "Dušan Duda Ivković", opet nijedno pitanje se nije ticalo te hale. Danas smo pokazali oružje i oruđe koje Srbija nikada do sada nije prikazala, isto. Danas sam se iznenadio kada sam čuo izjavu Stana - naveo je Vučić.

Nije kriva samo Priština, već EU

Kako je naveo, pokušat će još jednom da objasni, da ljudi ne budu dovedeni u zabludu.

- Mi smo do sada učestvovali u četiri ili pet različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti. A nije trebalo da učestvujemo ni u jednom dok se ne formira ZSO, ili taman u jednom poslije čega bi bilo jasno koje su to srpske opštine, iako smo ih već definisali. Deset godina kasnije, a za to nije kriva samo Priština, već Evropska unija koja je garant provođenja Briselskog sporazuma. Oni su to potpisali, Ketrin Ešton je tu stavila svoj potpis. Oni to nisu proveli u djelo. A Srbi im poslije devet i po godina, upucavanja, maltretiranja, šikaniranja, kažu nećemo dok ne sprovedemo ono što ste potpisali - kazao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija nije šaka zobi, dali su im bezviznu liberalizaciju, dali ste im članstvo u Savjetu Evrope.

- Nagradili ste ih čime još - upitao je Vučić i dodao da njih interesuje samo potpuna nezavisnost Kosova.

U miru, ali s prezirom

Neće da može! Mi smo u teškoj situaciji, ali to je naš narod na sjeveru Kosova odlučio. Naš narod će sutra u miru, ali sa prezirom da gleda one koji im odlučuju o vlasti. Nakon toga će biti potpuna okupacija - kazao je Vučić.

Kako je kazao, "upucavaju nam djecu", a izbori se održavaju u policijskim stanicama i sa do zuba naoružanim policajcima.

- Pozivam Srbe da ih razočaramo još više, da vide da ne mogu da nas zgaze - rekao je Vučić.