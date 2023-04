Dačić: Zašto bismo podržavali teritorijalni integritet BiH, a oni su suzdržani o pitanju Kosova

Ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić kazao je za RTS da je prekršena procedura u Vijeću Evrope i da je njih sramota što su to predložili. Ističe da je Ukrajina neprijatno iznenadila.

- Srbija osuđuje kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine u svim rezolucijama širom svijeta, a kada je riječ o našem teritorijalnom integritetu, oni su suzdržani. To će utjecati i na naše dalje stavove. Što se tiče BiH, da li je bilo nekad mog nastupa da nismo rekli teritorijalni integritet BiH. Sada kada neko to pita bit ćemo suzdržani. Pa što bismo bili za teritorijalni integritet BiH, a da oni glasaju suzdržano - kazao je Dačić.

"Nije riječ o normalnoj proceduri"

Ivica Dačić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, izjavio da slijed događaja govori o tome da nije bila riječ o normalnoj proceduri, već isključivo o tome da se Priština za nešto nagradi, samo se postavlja pitanje za šta.

- Da li je to nagrada za to što 10 godina nisu formirali ZSO. Pa kako Vijeće Evrope do sada nije konstatovalo da mora da se formira ZSO, jer je potpisala Katarina Ešton (Catharine Ashton) u ime EU - upitao je Dačić.

- Ne samo da je prekršen statut Vijeća Evrope, jer nešto što nije država ne može da bude član Vijeća Evrope. S druge strane, pravno tumačenje istog čovjeka je različito danas u odnosu na prije 10 godina - ističe Dačić.

Navodi kako je očigledno da je Njemačka obećala Kurtiju da će ga nagraditi za neku konstruktivnost.

- Ovdje se pokazuje ko je miljenik nekih zapadnih zemalja, u ovom slučaju Kvinte. Prekršili su niz pravila, Island se dugo protivio tome. Htio je da to ostavi Letoniji za sljedeće predsjedavanje. Onda su tražili hitno da se sazove s jedinom tačkom dnevnog reda. Taj Komitet ministara se sastao s jedinom tačkom dnevng reda i nikada se nije desilo da se saziva u sedmici kada se održava Parlamentarna skupština Vijeća Evrope - ukazuje Dačić.

"Smiješno, licemjerno, bezobrazno"

- Njih je Kurti uslovio navodnom konstruktivnošću i hoće da razgovara o ZSO, što je smiješno, licemjerno, bezobrazno.

U samoj toj diskusiji niko se nije javio za riječ, jedino Albanija koja je to predložila. Njih je sramota toga što su predložili, stide se i ograđuju, jer će možda sutra dio neke zemlje biti predložen za Vijeće Evrope - kaže Dačić.

Kaže da ga je predsjednik srbije Aleksandar Vučić sinoć pozvao i da su razmatrali šta su uradili.

- Ukupno ima 46 članica, ali je sama izašla Rusija, Bjelorusija nije član. Mi moramo da zahvalimo i smatramo ih čvrstim prijateljima, Mađarsku. Od tih zemalja 34 priznaju Kosovo, a ovdje 13 zemalja nije glasalo za, 33 su bile za. Mađarskoj želim posebno da se zahvalim. To je velika stvar koju je neko uradio, neko ko je priznao Kosovo, glasa protiv - navodi Dačić.

"Ukrajina neprijatno iznenadila"

- Svaka čast i duboko smo zahvalni. Veoma je važno što su Španija, Kipar i Rumunija ostale dosljedne. S druge strane, moram da kažem da nas je Ukrajina neprijatno iznenadila. Cijela ova priča se temelji na teritorijalnom integritetu kada je Ukrajina u pitanju. Znate sa kojim naporom glasamo za sve rezolucije, da osuđujemo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine u svim rezolucijama širom svijeta, a kada je riječ o našem teritorijalnom integritetu, oni su uzdržani. Vanjska politika se bazira na reciprocitetu. To će svakako utjecati na naše stavove u budućnosti o teritorijalnom integritetu tih zemalja. To će utjecati na naše stavove dalje - kaže Dačić.

Armenija, kaže, nije učestvovala u glasanju.

- Mi s njima imamo prijateljske odnose, ali nas to veoma iznenađuje, jer znaju koliko problema ima i šta znači teritorijalni integritet.

Crna Gora, mogla je makar da bude suzdržana, da pokaže makar malo poštovanja prema našim problemima. Moramo i tu da djelujemo recipročno. Crna Gora je glasala za prijem Kosova. Trebat će i njima nekada naš glas, sigurno ga neće moći računati. Što se tiče BiH, je li bilo nekad mog nastupa da nismo rekli teritorijalni integritet BiH. Sada kada neko to pita bit ćemo suzdržani. Pa što bismo bili za teritorijalni integritet BiH, a da oni glasaju uzdržano - kazao je Dačić.

Principijelno pitanje

- Da li te zemlje priznaju ili ne priznaju Kosovo? To je pitanje i za Grčki i Slovačku. Ministar iz Grčke je bio na slavi kod predsjednika Vučića. Predsjednica Grčke je govorila o tome da oni ne priznaju Kosovo. Ovdje je riječ o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Sad mi treba više da štitimo teritorijalni integritet Ukrajine ili BiH, da rušimo naše interese jer rušimo odnose s Rusijom, a da oni glasaju uzdržano. Ja to ne razumijem - istakao je Dačić i nastavio:

- Ali, ne mogu da kažem da se prvi put susrećemo s tim. Ovo je principijelno pitanje. Ako si protiv, onda su protiv. Postoje manipulacije da je to nekako predviđeno, čak neko spominje i Briselskim sporazumom, a to nema veze. Sad spominju i ovaj Ohridski sporazum, gdje bezobrazni kažu da je to na osnovu toga. Šta sad mi treba da aplauridamo i kažemo uredu. Pa ne, mi moramo da branimo naše državne interese. Ovde je riječ o tome da je prva stvar u Ohridskom dogovoru ZSO. Ako toga nema, nema ni drugih dogovora. Kako ko prema nama, tako ćemo i mi prema njima - zaključio je Dačić.