Aleksandar Vučić nakon glasanja o Kosovu: Jeste li sami to smislili ili vam je neko pomogao

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nakon jučerašnjeg glasanja u Vijeću Evrope za članstvo Kosova u tu organizaciju doći do dubinskih i suštinskih promjena u vanjskoj politici Srbije.



E sad ćemo da se drugačije odnosimo

- Neću da donosim odluke na prečac. Zato sam rekao potrebne su nam tri nedjelje ili četiri da sačinimo prijedlog, onda nacrt, pa prijedlog strategije i onda ćemo to početi polako da primjenjujemo. Jer to "mnogo si dobar, mnogo vas volimo, mnogo ste pametni, ali znate, mi baš ne priznajemo vaš teritorijalni integritet, ali vi priznajte naš". Stvarno? Jeste li sami to smislili ili vam je neko pomogao? E sad ćemo da se drugačije odnosimo, odnosno, odnosit ćemo se fer, najprije, princip i poštovanje Povelje UN-a i međunarodno javno-pravnih normi, a u prva dva principa, onako kako vi prema nama, tako mi prema vama ili ti poštovanje, principa, reciprociteta - rekao je Vučić.



Istaknuo je da je “više od 70 hiljada puta izrazio potvrdu teritorijalnog integriteta Bosne i Hecegovine“, da je BiH uzdržana u vezi s teritorijalnim integritetom Srbije.

- Pa dobro ako ste uzdržani, samo nemojte više da dolazite na konferenciju za novinare da me pitate bilo šta. Pošto sam uzdržan od komentara na sve. Tako da mislim da je to nešto što je uobičajno i što je normalno. Nema tu ljutnje, tu ima samopoštovanja, poštovanja naroda koji predstavljate, i poštovanja onoga što je za nas svetinja, a to je Srbija - poručio je Vučić.

Zašto bismo mi hrlili da štitimo nečiji integritet

Kazao je kako “jučer biti uzdržan je bilo isto kao da su bili za prijem Kosova”.

- Zašto bismo mi hrlili da štitimo nečiji integritet po svaku cijenu? Možemo i da ćutimo ako su ti ljudi izričito protiv integriteta Srbije - rekao je Vučić, a prenosi N1.

Jučer je Vijeće ministara Vijeća Evrope odlučilo da prijavu Kosova za članstvo u toj organizaciji preda Parlamentarnoj skupštini. Time su formalno počele procedure razmatranja zahtjeva Kosova koji je Priština predala u maju 2022.