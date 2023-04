Edvard Džozef: Odobravanje aplikacije u Vijeću Evrope je pozitivan korak za Kosovo

Edvard Džozef (Edward Joseph), profesor američkog Univerziteta John Hopkins i vanjskopolitički analitičar, ocijenio je odobravanje aplikacije Vijeću Evrope iznimno pozitivnim korakom za Kosovo i njegove građane. On je u intervjuu za magazin "Lajmet e Fundit" na RTK rekao da prvi put vidimo da države članice EU i NATO koje još nisu priznale nezavisnost Kosova to nisu spriječile, dok je Srbija glasanjem protiv prekršila obaveze Ohridskog sporazuma.

Pozitivan i velik korak

- Zemlje poput Grčke, Slovačke i Ukrajine, koje imaju ključnu ulogu, nisu glasale protiv Kosova. Oni su bili suzdržani i na taj način se nisu usprotivili glasanju Vijeća Evrope, omogućili su Kosovu da ide naprijed i to je vrlo važno. To je pozitivan i vrlo velik korak za Kosovo prema EU i NATO-u i s praktičnim koristima za albanske i srpske građane Kosova - rekao je Džozef. Rekao je da nije iznenađen glasanjem protiv Mađarske, jer je po njemu njezin predsjednik autoritarni vođa koji igra dvostruku igru, ali je rekao da ta mađarska opozicija neće imati nikakvu ulogu u konačnom procesu.

Profesor Džozef je dalje rekao da se Srbija Ohridskim sporazumom složila da neće ometati članstvo Kosova u evropskim mehanizmima i slučaj glasanja protiv toga u Vijeću Europe predstavlja kršenje njenih obaveza.

- Šef vanjske politike EU Žozep Borelj (Josep Borrell) trebao bi izravno komunicirati sa službenim Madridom, Bukureštom i Nikozijom i službeno im saopćiti da je Srbija prekršila obavezu da neće sprečavati Kosovo da se pridruži evropskim mehanizmima - rekao je američki profesor. Dodao je da temeljni interes srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nije dobrobit kosovskih Srba.

"Evropska pravda"

- Jer da ga zanima dobrobit Srba, pokušao bi riješiti ta pitanja. Pravi korisnici članstva Kosova u Vijeću Evrope, osim Albanaca, bit će i Srbi s Kosova jer će imati pristup evropskoj pravdi - rekao je Džozef.

Prema riječima američkog profesora, odobrenje zahtjeva Kosova za Vijeće Evrope predstavlja pozitivan pokazatelj mogućnosti Kosova da napreduje dalje na svom evropskom putu. No, kazao je kako Kosovo ima obavezu prihvatiti i pogurati formiranje ZSO.



- Znam da je to nešto teško, ali to je obaveza iz prethodnih i nedavnih dogovora u Briselu i Ohridu. ZSO mora biti uspostavljena brzo, pošteno i učinkovito, sarađujući sa SAD i EU, osiguravajući da nema prijetnje funkcionalnosti Kosova i njegovom integritetu - istaknuo je Džozef. Nije zabrinjavajuće ocijenio činjenicu da u Upravnoj grupi koja će izraditi nacrt statuta Zajednice srpskih opština nema niti jednog Albanca.

Bliska saradnja sa EU i SAD

- Što se tiče konkretne dinamike ko će predložiti ZSO, to je manje bitno od sadržaja statuta. Vlada Kosova blisko sarađuje s EU i SAD u pogledu sadržaja statuta. Ona mora biti takva da se bavi stvarnim problemima svojih građana i da joj omogućuje dobro i uspješno funkcioniranje. To je u interesu svakog građanina. ZSO u kojoj se osjećaju dobro i sigurno - rekao je američki profesor. Kazao je kako je svjestan da činjenica da u toj upravljačkoj grupi nema niti jednog člana kosovske vlade vjerovatno zabrinjava albansku stranu, ali je rekao da to ne vidi kao nešto nepremostivo.

- Ako u upravnom timu budu Srbi, oni će predložiti verziju koja može biti neprihvatljiva, ali tu nije kraj. Prije sastanka 2. maja, Kosovo može predložiti svoja pitanja i brige. Ali na Kosovu je da bude konstruktivno, da bude zainteresirano za zaštitu svog ustavnog poretka, svog integriteta, svojih granica i da ih ni na koji način ne kompromitira - rekao je Džozef, prema kojem bi statut ZSO trebao biti u skladu s Ustavom Kosova i interesa njegovih građana.

Profesor Džozef je rekao da formiranjem ZSO službeni Beograd više neće imati priliku sabotirati i blokirati izbore, a Kosovo će imati svoju međunarodno formiranu osobnost i krenuti naprijed prema svojim evropskim integracijama. Što se tiče sastanka čelnika 2. maja u Briselu, Džozef je rekao da je Vučić posljednjim izjavama izgubio živce te da se predsjednica Osmani i premijer Kurti trebaju suzdržati i biti konstruktivni pred međunarodnim faktorom.