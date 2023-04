Abazović: Nadam se da će se nesuglasice u BiH riješiti na najbolji način, u korist svih građana BiH

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je za Fenu da politika te zemlje u kontinuitetu ide u dobrom pravcu kada su u pitanju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom te da je vrlo zadovoljan kako se stvari odvijaju.



- Naravno da postoji prostor za poboljšanje, posebno kada se radi o zajedničkim infrastrukturnim projektima koji su vezani za energetiku. Imamo taj problem s Bilećkim jezerom koji ćemo džentlmenski riješiti s novom vladom – istakao je.

Naglasio je da Crna Gora, kao i BiH, ima izazove koji su internog karaktera, ali da između te dvije zemlje ne vidi nikakve probleme.

Navodi da iz pristojnosti ne može komentirati unutrašnje stvari u BiH, a koje su vezane za najnoviju odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta.

- Žao mi je što ima nesuglasica. Nadam se da ćete to riješiti, mi samo možemo poslati jedan apel iz Crne Gore i da se nadamo da ćete to sve riješiti na najbolji mogući način kako to dolikuje demokratskim državama i u korist svih građana BiH. Što se nas tiče, mi možemo samo da kažemo da smo za najbolje odnose, da podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet BiH. To je nešto što mi stalno ponavljamo i što nije nikakva nova odluka, mi ćemo to nastaviti raditi u kontinuitetu - rekao je Abazović.

Komentirajući potez pojedinih zvaničnika u BiH koji su otvoreno dali podršku Mili Đukanoviću, bivšem predsjedniku Crne Gore, Abazović je rekao da nema problem s time da neko nekoga politički podrži.

- To je legitimno pravo svakog političara, pa i političara iz BiH. Ono što bih ja uputio kao poruku je da ne brinu za Crnu Goru. Crna Gora je dobro. Fokusirajte se na sebe. To je moja poruka, ali poštujem svačije mišljenje i ne ulazim u motive - poručio je Abazović.

Abazović je istakao da podržava inicijativu Otvoreni Balkan, jer svaka inicijativa koja vodi ka regionalnoj saradnji za mene bitna.

- To nije nikakva zamjena za EU, već sredstvo kojim sve države ubrzavaju svoj put ka EU, koji je, mislim, krajnji cilj - naglasio je, dodajući da je Crna Gora uvijek ta regionalnu saradnju.

Govoreći o problemima u Crnoj Gori, kazao je da su parlamentarni izbori zakazani za 11. juni, te da je izrekao svoje mišljenje.

- Ljudi pokušavaju da se suprotstave nečemu što je zdrav razum, i mislim da izbore treba raspisati novi predsjednik – ocijenio je Abazović u razgovoru za Fenu.