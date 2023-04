Pogledajte koja je zastava istaknuta za vrijeme posjete Milanovića i Begaja Zadru: "Ispalo je jako ružno"

U razgovorima između predstavnika albanske ambasade u Zagrebu i Mjesnog odbora Arbanasi pri dogovoranja protkolarnih detalja predsjedničkog posjeta, pojavila se formulacija po kojoj Bajram Begaj dolazi u obilazak albanske dijaspore, ali su iz Mjesnog odbora inzistirali na tome da Arbanasi nisu ni albanska dijaspora ni nacionalna manjina, već se nacionalno identificiraju kao Hrvati. U jednoipolsatni program boravka dvojice predsjednika u Arbanasima, bili su uključeni i predstavnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra.

Šta se nalazi na spornoj zastavi? Uz likove albanskog političara Ismaila Qemalija i ratnog vođe Ise Boletinija, tu je i karta "Velike Albanije" koja obuhvata i teritoriju nekoliko međunarodno priznatih susjednih država, te natpis "Autohtoni".

- Za vrijeme trajanja cijelog događaja, nisam vidio ni zapazio tu zastavu, vidio sam je tek u novinama i po portalima. Odmah da kažem: u ime Mjesnog odbora i svih mještana Arbanasa ograđujem se od tog poteza, to nema baš nikakve veze s nama. Na bini su bile službene zastave Hrvatske i Albanije i to je bilo dovoljno. Čudi me da niko iz predsjedničkih osiguranja nije reagirao. Ispalo je jako ružno, to nije bilo korektno. Sve je jasno, na dočeku su bili i u programu sudjelovali i pripadnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra i mještani, a mi smo Arbanasi i Hrvati. Da smo primijetili tu zastavu, sami bismo je uklonili, nismo očekivali da se neko može tako ponašati i zloupotrijebiti naše gostoprimstvo - izjavio nam je Zvonimir Rogić, predsjednik Mjesnog odbora Arbanasi koji je bio uključen u organizaciju dolaska dvojice predsjednika.

"Bilo je to nepotrebno"

Počasni konzul Albanije u Zadru Anton Dedaj također tvrdi da spornu zastavu nije vidio.

- Iskreno, ne znam odakle se pojavila ta zastava. Znam da su bile postavljene službene državne zastave Hrvatske i Albanije, kojima je tamo i bilo mjesto, a za druge zastave ne znam. Bilo je to nepotrebno - kaže Dedaj.

Predsjednik zadarskog Gradskog vijeća Marko Vučetić se pojavio na dočeku Milanovića i Begaja smatrajući da se radi o kulturnom, a ne političkom događaju, ali ni on nije vidio zastavu "Velike Albanije".

- Da sam vidio zastavu, sigurno bih napustio događaj, jer nakon razvijanja zastave "Velike Albanije" svaka službena ceremonija bi trebala biti prekinuta. Međutim, nema mjestu nikakvom čuđenju kada države odustaju od stvarne historije i upadaju u nacionalističke interpretacije povijesti. Toga će biti sve više - ocjenjuje Vučetić.