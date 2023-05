Milanović poručio Srbiji: Dajte nam spiskove ubijenih, nemojte nas farbati više

U Zagrebu je održan tradicionalni susret sindikalista SSSH-a povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Tom prilikom izjavu za medije dao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Osvrnuo se na pregovore vlade i sindikata, komentirajući i dojam da se situacija riješi tek kad se uključi premijer Andrej Plenković.

Strani radnici u Hrvatskoj

- Nisam se nikad miješao u to, uvijek su to rješavali ministri jer to je njihov posao, ako nije njihov posao onda nemaju smisla i sve je u rukama jedne osobe. Iznimno se premijer treba umiješti, ali u pravilu ne - kazao je Milanović.

Što se tiče stranih radnika u RH, kaže da moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici.

U Okučanima je obilježena godišnjica operacije Bljesak na kojoj je prisustvovao i Milanović.

- Hrvatska je platila ogromnu cijenu bez ičije pomoći, a oni koji su se prikazivali kao prijatelji bili su poluzainteresirani promatrači ili opstruktori.

Osvrnuo se i na posjetu srbijanske premijerke Ane Brnabić i dodao da SNV ne predstavlja Srbe u Hrvatskoj.

- Brnabić je glasnogovornica, kurir gospodina Vučića, ona nije kreator. Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju u Hrvatskoj, genocidu, e dosta više - dodao je Milanović.

"Srbija mora prekinuti odnose sa Rusijom"

Naveo je da Srbija mora prekinuti i ovakve odnose s Rusijom.

- Srbija mora reći gdje je, prošlo je godinu dana. Ja odem u Derventu u dogovoru s Dodikom i onda dvije sedmice kasnije slušam nevjerovatne stvari, maltene sam išao dizati hrvatsku bunu, a nisam, ne bi ni išao da se nisam dogovorio - kazao je Milanović.

Dodao je da mu smeta slušati Pupovca u Saboru o etničkom čišćenju i da to smeta svakog umjerenog Hrvata.

- Ne lupetaj više.

O Plenkovićevoj posjeti Srbiji

Plenković uskoro ide u posjet u Suboticu, a Milanović ne očekuje ništa od tog posjeta.

- Da bi se nešto suštinski promijenilo u Beogradu, potrebno je da se tamo temelji politike mijenjaju. Ne možeš proći s pričom da je moderna Hrvatska nastala na etničkom čišćenju.

Dajte nam te spiskove ubijenih, to imate, nemojte nas farbati više, previše je vremena prošlo. Hoćete u EU? Ne možemo vam tu pomoći ni odmoći, morate prekinuti ovu vrstu odnosa s Rusijom u ovom trenutku, za pet – deset godina ko zna… Pa Plenković i njegov ministar su 17. januara 2022. pozivali Putina u Zagreb, ludi ljudi - poručio je Milanović.