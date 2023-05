Vučić uoči sastanka s Kurtijem: Živjela Srbija, nema predaje!

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu uoči puta u Brisel, gdje će se sastati kako bi razgovarao s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem o formiranju ZSO i pitanju nestalih.

- Već nekoliko dana, posebno jučer i danas, Albin Kurti vodi kampanju protiv Srbije, brutalnu i prljavu i on i svi njegovi pomagači. Priključili su sve i Šaipa Kamberija do Azema Vlasija, svih analitičara, svih političara, prijete Srbiji, podsjećaju na neke stare dane, govore o svojoj borbi za slobodu, zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu, ne samo protiv terorista već i protiv NATO agresora i baš kao što on reče prolivena krv se ne vraća, prolivena krv za slobodu ne može da se i ne smije da se zaboravi. Imaću to u vidu večeras. Živjela Srbija, nema predaje - rekao je predsjednik Srbije.