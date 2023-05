Aleksandra Vučića u Briselu dočekao Žozep Borelj

Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu razgovorima, a u njima će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, kao i predstavnici Evropske unije. Predsjednik Srbije otputovao je u Brisel, a njega je dočekao visoki predstavnik Žozep Borelj.

Očekivalo se da sastanak na kojem će osim predsjednika Srbije prisustvovati Kurti, Borelj i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak počne u 18 sati, ali još uvijek nema informacija da li je počeo.

Tema razgovora u Briselu, kako je saopćeno, bit će nacrt statuta Zajednice srpskih opština i Deklaracija o nestalim licima. Specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak ocijenio je da će sastanak u Briselu biti posebno važan. Predsjednik Srbije Vučić se oglasio pred početak razgovora u Briselu.

- Već nekoliko dana, a posebno jučer i danas, Albin Kurti vodi kampanju protiv Srbije, brutalnu i prljavu, on i njegovi pomagači. Uključili su sve, Šaipa Kamberija, Azima Vlasija. Od svih analitičara i političara. Prijete Srbiji, podsjećaju na neke stare dane, govore o borbi za slobodu zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu, ne samo protiv terorista već i protiv NATO agresora. Kao što on reče prolivena krv se ne vraća, prolivena krv za slobodu ne može da se vrati i ne smije da se zaboravi. Imat ću to u vidu večeras. Živjela Srbija, nema predaje - rekao je Vučić na snimku iz aviona na putu do Brisela.