Borelj: Stavovi o Zajednici srpskih općina su udaljeni

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Džozep Borelj izašao je pred medije nakon sastanka u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Kosova Albinom Kurtijem i izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Na sastanku je usvojena Deklaracija o nestalim licima, a predstavljen je i statut Nacrta ZSO.

- Upravljački tim sastavljen od kosovskih Srba je konačno predstavio prvi nacrt, što nije finalni, ali to je početna tačka statuta o ZSO. To je u liniji sa članom 7 i to predstavlja važan dio dogovora. Ovaj nacrt je stavljen na stol. Premijer Kurti je rekao svoj pogled u vezi zaštite srpke zajednice na Kosovu, a pogledi obje strane su udaljeni povodom ZSO. Nisam očekivao ništa drugo - rekao je Borelj.

Istakao je da je riječi bilo i o situaciji na sjeveru Kosova, vezano za nedavno održane izbore sa malom izlaznošću.

- Izbori na sjeveru ne nude dugoročno rešenje, već naprotiv mogu da doprinesu pogoršanju situacije i miniranju dogovora - kazao je Borelj.