Dačić tvrdi: Ministar prosvjete spreman dati ostavku, ali to neće riješiti problem

Ministar vanjskih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je jutros da je ministar prosvjete Branko Ružić kazao da je spreman da podnese ostavku ako ima njegove individualne odgovornosti za napad u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, a Dačić je ocijenio da to neće doprinijeti rješavanju problema, prenosi Beta.

Relativno pitanje

- Mislim da je sada potpuno relativno pitanje da li će ministar Ružić podnijeti ostavku ili neće… To svakako neće doprinijeti tome da li će se društvo na jedan ozbiljan način posvetiti ovoj vrsti problema, jer se ovo dešava jednom u 10, 20, 30 godina. Ovdje je pitanje sada da li će se to ponoviti, da li će to neko da kopira - rekao je Dačić za TV Hepi.

Prema njegovim riječima, riječ je o problemu sa sadržajima koji se mogu pronaći na internetu i društvenim mrežama, kao i problemu društva u cjelini, kojim svi moraju ozbiljno da se bave.

- I šta iako Ružić podnese ostavku? Šta smo riješili? Ja bih razumio da je riječ o propustu koji je individualno povezan s određenim čovjekom - kazao je Dačić.

Nije moguće

Dačić, koji je aktuelni koordinator službi bezbjednosti i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova, kazao je da je u toj školi bio prisutan školski policajac i pripadnik privatnog obezbjeđenja kog je angažovala škola, ali da to nije bilo dovoljno.

- Jednostavno, nije moguće u tolikoj mjeri bezbjednosno pokriti sve to da bi se spriječili ovakvi slučajevi - rekao je Dačić.

Naveo je da je potrebno utvrditi činjenično stanje, odnosno šta se desilo u tom konkretnom slučaju, kao i šta treba da se uradi da bi se došlo do društvene vrijednosti koja bi odbacivala takvu vrstu ponašanja i demotivisala vršenje takvih krivičnih djela.

- Sada će sigurno doći do preispitivanja određenih zakona - rekao je Dačić.

Osam učenika i pripadnik obezbjeđenja Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ ubijeno je u napadu koji je izvršio učenik sedmog razreda te škole.

Šest učenika i jedna nastavnica su povrijeđeni, a napadač je uhapšen.