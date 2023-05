Oglasio se dječak koji je bio na spisku za odstrel: "Bio je hladnokrvan, ništa nije rekao"

- Ja kada sam čuo da sam na spisku, bio sam šokiran. Ne znam kako ćemo sjesti opet u školske klupe, bilo mi je traumatično. Tijela mojih drugara su padala na sve strane. Ne znam da li ću se ikada vratiti u školu - priča za "Blic" dječak koji je bio na spisku Koste Kecmanovića (13) koji je jučer ubio osmero svojih vršnjaka i čuvara iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Dječak je potresen zbog tragedije koja se dogodila u njegovom odjeljenju. S nastradalom djecom, ali i ubicom, išao je u razred, a kako priča, Kosti je odjeljenje bila glavna meta.

Pogodio je nastavnicu, da ne bi mogla da ga spriječi

- On kada je ušao, pogodio je nastavnicu u vrat da ne bi mogla da ga spriječi, jer on nije imao ništa protiv nastavnice. Ona je bila dobra s njim, govorila mu je da mora da radi jedan kontrolni. On je bio dobar đak iz svih predmeta. Nije imao loše ocjene. Nije se hvalio da ide u streljanu, šutao je sve vrijeme, bio je povučen - priča za "Blic" dječak koji je bio na spisku Koste Kecmanovića i u učionici kada je dječak ubica ušao, a koji je samo pukom srećom izbjegao smrt.

- Oni koji nisu bili na listi, a upucao ih je, s njima se nije družio. Niko ga nije vrijeđao niti se svađao sa njim. Kao da je nasumično odredio, e sad ću to da uradim. Na listi su mi bili sve drugovi - priča ovaj dječak.

Kako objašnjava, đaci su prvo pomislili da je petarda, a kad je Kosta ušao samo je počeo da puca.

"Lice mu je bilo ljuto, djeca su vrištala"

- Lice mu je bilo ljuto. Bio je hladnokrvan, kao da je imao plan da sve poubija. Ništa nije rekao. Svi su šutjeli, vrištali su pa su ušutjeli. Ja sam bio u toj učionici. On je upucao nastavnicu, okreće se, puca u prvi red. Ja dalje ne znam, jer ja sam, kada sam ga vidio, s drugom skočio kroz prozor - priča ovaj potreseni dječak.

Prema njegovim riječima, većina djece s liste se pravila mrtva, dio je pobjegao, a Kosta to nije znao.

- Neko nije bio u školi. Drug mi rekao da je pucao i po drugarima koji su ležali na zemlji da bi ih kao ovjerio. Drug moj je poslije pobjegao - priča potreseni dječak.

"Rekao nam je da su ga dirali..."

On tvrdi da Kostu Kecmanovića niko nikada nije vrijeđao iz tog odjeljenja.

- Kada se prebacio kod nas, rekao nam je da su ga dirali, na šta smo mu mi rekli da se opusti i da ćemo se družiti s njim. On je u našem odjeljenju bio prihvaćen, bolje nego iko - tvrdi ovaj dječak.

Podsjetimo, hiljade građana širom Srbije sinoć je odalo počast ubijenoj djeci i čuvaru škole. Svijeće su palili u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Užicu...