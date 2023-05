Komšija Ljubiša kroz suze o masakru: Kako da preživimo ovo, pobio nam pola sela

- Kad sam se probudio, bilo je oko pola jedan poslije ponoći. Žena viče, je'l ti ne čuješ ništa? Poslije 20 minuta uleti policija tu. Viče "ovaj pobi pola sela" - ovako za Telegraf.rs priča Ljubiša Vuković, mještanin sela kod Mladenovca u kojem je sinoć počinjen masakr.

- Cijelu noć je bilo dosta policije, helikopter... Znao sam ga kao dječaka, njegov otac je vojno lice, a baka mu je pet šest kuća od nas. Živi sam, imali su neke porodične probleme, odselio se od oca, djeda.. Strašno je sve to, sa svom tom djecom u Beogradu, kako da preživiš sad to. Pucat će neko, može da izazove opet neko još veću glupost. Gledaju to sve na televiziji, filmovi igrice... Kažu, živi se loše, a imaju sve. Nema ko da pokvasi dvorište, a oni se šetaju i pucaju - priča kroz suze Ljubiša.