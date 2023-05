Potresne ispovijesti i oproštajne poruke drugova ubijenih đaka i školskog čuvara

Nemojte plakati kada zakoračite na prag naše sobe i kada ugledate da nas više nema. Pogledajte u nebo, jer smo mi sada gore i čuvamo vas više od svega... - jedna je u nizu potresnih poruka koje objavljuju prijatelji osmero učenika i čuvara koje je u srijedu ujutro u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu proračunato i hladnokrvno ubio dječak Kosta Kecmanović (13).



Pištolj u rancu

Kobnog jutra, oko 8:40 sati ujutro, Kosta Kecmanović, učenik 7-2 odjeljenja, ušao je na vrata škole i izvadio pištolj iz ranca.

Sekundu kasnije ispalio je smrtonosni metak u Dragana Vlahovića (53), radnika osiguranja škole. Čovjeka, za kojeg svi imaju samo riječi hvale, pogodio je u grudi i ubio ga na mjestu.

Sada čika Draganovi đaci na društvenim mrežama u potresnim oproštajnim porukama pišu da je bio anđeo i simbol njihove škole.

- Naš čika Dragan, zahvaljujući kome smo se kao đaci "Ribnikara", ali i naši roditelji, osjećali sigurno. Čovjek zbog koga smo se svi rado vraćali u školu samo da bismo ga pozdravili. Svako dijete iz više od 10 generacija je znao po imenu i nikada nije propustio priliku da nam se nasmije, porazgovara i uljepša nam dan. Ali ovo više nije škola u koju smo svi išli. A čika Dragane, Vas ćemo uvijek pamtiti i hvala Vam od srca na svim divnim uspomenama i uljepšavanju djetinjstva - piše u jednoj od oproštajnih poruka đaka ubijenom radniku osiguranja.

Kosta Kecmanović je u svom krvavom piru, nakon što je ubio Vlahovića, ubio i dvije dežurne djevojčice u holu škole B. A. (12) i A. B. (12), kao i djevojčicu koja se zatekla u hodniku S. N. (14). Sve tri su proglašene mrtvim na mjestu tragedije.

Kabinet historije

Dječak ubica je potom ušao u kabinet historije, u kojem su bila 23 đaka i nastavnica historije Tatjana Stevanović. Najprije je ranio nastavnicu u vrat, kako ga ne bi omela u jezivom naumu, a onda je okrenuo cijev pištolja prema svojim drugarima iz 7-2.

Ubio je petero vršnjaka: djevojčice A. D. (14), K. M. (14), M. A. (14), E. K. (14) i druga A. Č. (14). Ukupno devetero nevinih duša.

Jedna od djevojčica koja je povrijeđena u pucnjavi objavila je da su kobnog dana imali normalan čas historije i učili novu lekciju, kada su oko pet minuta pred kraj začuli pucnjavu.

- Mislili smo da su petarde (u to vrijeme on ubija osiguranje i dežurne učenike). Poslije toga ulazi u kabinet za istoriju s dva pištolja i kreće da puca u nastavnicu istorije i njegovog najboljeg prijatelja V. P, gdje smo se svi sakrili ispod stolova. Svi smo bili u šoku i ja sam u jednom momentu zavrištala. On je vjerovatno gledao odakle se čuje taj zvuk. Ja sam ustala, preskočila mrtvog dječaka A. Č. i istrčala iz kabineta. Za mnom su istrčali djevojčica L. V. i dječaci V. V. i M. P. - napisala je ova djevojčica na internetu.

Počivaj u miru, najljepša balerino

O ubijenim đacima svi imaju samo riječi hvale. Slomljeni od bola i tuge, njihovi drugari objavljuju rijeku emotivnih poruka u kojima se opraštaju od drugara i zahvaljuju im na svemu.

- Legendo, hvala ti na svemu. Na uljepšanom danu, na onome "sve će biti okej", na divnom osmijehu koji me je svaki put oraspoložio, a posebno ti hvala na onome kada sam te pozvala u 00h da mi sviraš, a ti pristao - piše u jednoj od objava posvećenih ubijenom dječaku A. Č.

Objava koju je napisala drugarica ubijene E. K. slama srca.

- Nema te već cijeli dan, a meni već previše nedostaješ, kao da te nema već cijelu vječnost. Zauvijek će mi nedostajati tvoj duh, humor, način na koji si samo ti mogla da me oraspoložiš u sekundi i staviš mi osmijeh na lice. Nedostajaće mi naše pjevanje i skakanje u sobi na putovanjima. Nedostajaćeš mi da mi na fizičkom budeš par za odbojku, nedostajaće mi naše trčanje po hodnicima na velikom odmoru, nedostajaće mi svaki trenutak sa tobom, ali ti si sada na boljem mjestu. I obećavam da ću te uvijek pamtiti i potrudiću se da svi znaju kakvu si dobru, lijepu i veliku dušu imala i da si bila borac do samog kraja. Prerano si otišla i nismo uspjele da ispunimo sve što smo jedna drugoj obećale u budućnosti, ali ti ćeš uvijek biti moj heroj i volim te - napisala je drugarica ubijene E. K.

Oproštajna poruka

Za ubijenu K. M. prijatelji pišu da je bila najljepša balerina i da će je uvijek tako pamtiti.

- Hvala ti na svakom uljepšanom danu, na svakom uljepšanom času, na lijepim trenucima, na svemu što smo zajedno proživjele. Zauvijek ćeš nam ostati u prelijepom sjećanju na najljepšu balerinu, počivaj u miru. Volimo te - piše u jednoj od oproštajnih poruka za K. M.

Hiljade građana širom Srbije sinoć su odale počast ubijenoj djeci i čuvaru škole. Svijeće su palili u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Užicu...