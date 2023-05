Majka djevojčice koja je bila na Kostinom spisku: Nisam u afektu rekla da je monstrum, stojim iza svake riječi

Kosta Kecmanović, trinaestogodišnji dječak iz Beograda, ušetao je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru i hicima iz pištolja, ubio osam svojih drugara i čuvara, dok je nastavnicu historije i još šest đaka ranio.

Kako je MUP Srbije na konferenciji objavio, Kosta Kecmanović, mjesecima unazad je pravio plan kako da izvede ovaj zločin, a imao je i spisak učenika koje je htio da likvidira. Na tom spisku našla se i kćerka Tatjane Savarese, koja je zbog svojih iskrenih emocija ispred škole u kojoj se dogodio zločin, postala glavna tema medija, ali i društvenih mreža.

Reakcija bila emotivna i spontana

- Šutanjem ništa ne možemo da promijenimo. Nije mi bila namjera da budem toliko na društvenim mrežama, moja reakcija je bila veoma emotivna i spontana. Razmišljala sam o tome i ne zamjeram sebi što sam to tako uradila, opet bih isto - kaže prestrašena majka za K1, koja smatra da mediji u trenutku zločina nisu na adekvatan način prenosili informacije.

- Dok sam se pripremala da odem ispred škole i upalim svijeće, slušala sam domaće medije, i samo mi je rastao pritisak, jer su mediji u inostranstvu na potpuno drugačiji način izvještavali o tragediji. Kod njih se sve zasnivalo na činjenicama. Naši mediji su toliko prenosili dezinformacija, da ja nisam mogla da vjerujem. Kada sam otišla ispred škole i vidjela transparent "Roditelji, pričajte sa djecom", za mene je to bio ozbiljan okidač - dodala je Tatjana.

Smeta joj što se krive roditelji

Iako su mediji preneli da je Kosta Kecmanović bio zlostavljano dijete od strane vršnjaka, Tatjana Savarese, tvrdi da to nije tačno, već da je bio jako lijepo prihvaćen i voljen od strane svojih drugara, kao i da su se roditelji veoma bavili njime.

- Najviše mi je u ovoj strašnoj situaciji zasmetalo, što se krive roditelji. Roditelji su sigurno pričali sa njim, poznajem ih. Niti je bio zlostavljan, on je čak bio i omiljen. Voljele su ga djevojčice, nekoliko njih je bilo zaljubljeno u njega. Moja kćerka mu je zamjerila što je "dosadan i fin", pa je zbog toga prekinula kontakt sa njim. Ja nisam rekla u afektu da je on monstrum, stojim iza svake moje izgovorene riječi. Niko nije možda primjetio to, jer je bio pristojan i vaspitan, a njegovu suštinu niko očigledno od nas nije vidio - zaključila je Tatjana Savares na K1 televiziji.