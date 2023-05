Vučić: Najbitnija mjera je uvođenje policajaca u svaku školu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras u emisiji "Ćirilica" na televiziji "Happy" o aktuelnim temama i dešavanjima u Srbiji vezanim za dva masakra koja su se dogodila u Srbiji u roku od dva dana i to u OŠ "Vladislav Ribnikar", gdje je ubijeno devet osoba i Mladenovcu, gdje je život izgubilo osam mladih ljudi.

Predsjednik Srbije se prvo osvrnuo na protest koji je danas organizovan pod nazivom "Stop nasilju" i rekao da je očekivao da će biti predložene konkretne mjere, ali dodaje da se to nije dogodilo.

- Zamolio bih istinski i iskreno kao predsjednik države ljude da ne organizuju ovako nešto, ne jer sam bio uplašen, već zato što sam smatrao da je to veoma loše za zemlju. Uvedeno je u političku praksu da se zloupotrebljavaju osjećanja ljudi. Trudit ću se da pokažem dostojanstvo prema žrtvama dva najteža zločina u zemlji. Očekivao sam da će u uvijenoj formi da ponude mjere - hoćemo ili nećemo policajce, pedagoge... Pripremili smo da idemo u obnovu OŠ 760 miliona, do 4. razreda možda i online da završavaju. Na kraju od svih prijedloga svelo se na suhu politiku, o budućnosti nisu brinuli ni sekunda osim ukinite Happy i Pink i podnesite ostavke, valjda kao što su oni podnosili 2007. i 2003. i 2004. godine kada je bio pogrom. Znao sam da toga neće biti. Oni su se već u petak sastavili da organizuju skup, pa ih je neko podsjetio da je dan žalosti, pa su ga pomjerili za ponedjeljak. Kada nemate ideje i planove, gledate da iskoristite spoljne događaje - naveo je Vučić.

Zašto je Vučić prva vijest

Vučić je rekao i da su pojedini mediji iz regiona njega okrivili za jezive tragedije i objasnio da su to iste vijesti koje se viđaju i u pojedinim opozicionim medijima u Srbiji.

- Isti su vlasnici ili imaju saradnju sa našim opozicionim medijima. Oni objave, pa naši preuzimaju. Zašto bi običan čovjek znao kakvi su odnosi naših tajkuna sa medijima iz regiona. Ne pišu to u regionu, to piše isti čovjek. Ja postavljam prosto pitanje - kad pričate o tim protestima, 2017. godine bilo je jedne večeri 7.000-8.000 ljudi, večeras kažu da nije bilo ni 6.000 ispred Skupštine, a u šetnji maksimalno 9.000, šta je smisao svega toga? Zašto je to prva vijest cijeli dan da je Vučić komentarisao neku majicu? Kakve veze on ima sa generacijom 88. Priče su besmislene, poput one da nosim pušku iznad Sarajeva. Zašto je Vučić prva vijest cijeli dan? Kada je kod nas prva vijest Plenković ili Milanović? Nek razmisle građani. Bit će da nešto dobro radim za ovu zemlju, neće biti da su se zabrinuli za Srbiju i da je više vole od nas. Mene to dodatno motiviše. Pozvali su na protest protiv nasilja, a pominju puške i ubijanje - naveo je on.

Kaže da su za organizatora pozvali čovjeka koji je rekao da će Vučićević brat i sin završiti u šahtu kao Gadafi.

- Na sve to moj odgovor je da ću da radim u uradim sve što mogu da preduzmemo mjere za bolju budućnost naše djece, uzeli smo danas već dosta oružja, uvest ćemo još policajaca, psihologa i pedagoga, na tome želim da radim. Ja sam i danas bio na poslu kad su prijetili skidanjem glava - naveo je on.



Predsjednik Srbije je dodao da je tragedija velika, ali da su se iste dešavale i u inostranstvu, a najveća je bila u Norveškoj, ali dodaje da djecu niko ne može da vrati.

Norveška je demokratska, a zadesila je katastrofa

- Dogodila se najveća u Norveškoj sa 77 ubijenih, a ta zemlja nije nedemokratska i nema ozbiljne probleme. Kampanja neistine je krenula istog časa. Pričaju da sam napustio Srbiju i pobjegao. Krenuli su sa "tako je kad imate siromašnu djecu..." Onda sam izašao na konferenciju i sada kada to demantujem, pritom ja nisam rekao stvarnu cifru koliku njegov otac zarađuje, pitaju se što sam iznosio podatke. Oni hoće da uđu u školu i slikaju mrtvu djecu. Izmislili su da se dan žalosti odlaže zbog utakmice Partizana, a da nije održana ja bih bio zavjerenik. Prosto smo morali da sačekamo da vidimo koliko je ljudi preminulo, u četvrtak je bila sjednica Vlade i samo smo žalili dan više. A kada ih pitate što bi to neko radio, oni nemaju odgovor. Ista priča kao sa puškom oko Sarajeva. Čim pričate da to nije mali K.K., imao je drugačije patike... Pitaju se da li je to tijelo dečaka ili je neko njihov ušao u školu i pobio djecu. Onda kažete ljudi vama ne treba ljekarski pregled. Kada to ponovite sto puta, ljudi se preispituju, a vi morate pristojno da odgovorite. Najteže je porodicama, njima niko ne može da vrati djecu. Targedije se u svakom društvu dešavaju nažalost, naše je da ih bude što manje - rekao je Vučić.

Najbitnija mjera

On je rekao da je najbitnija mjera uvođenje policajaca u svaku školu, kao i da će se tako obezbijediti sigurnost i djece i nastavnika.

- Ovim dobijamo zaštitu djece od vršnjačkog nasilja, djeca će biti mnogo sigurnija, ali i nastavnici. Znat će da ne moraju da brinu o bahatom ponašanju dece i roditelja, to se posebno dešava tamo gde su bogatija djeca. To je najvažnija mjera, sve ostalo je tehničko. Ako će roditelji biti sigurniji uradit ćemo i KD vrata, makar iako nije najbolje rješenje. Mali je to novac imajući u vidu korist, a to je miran san i odlazak na posao - kaže on.

O Kosovu

Vučić je prokomentarisao i tekst koji je objavio New York Times u kom se navodi da je povezan sa kriminalnim klanovima i rekao da je isti taj klan planirao njegovo ubistvo.

- Nemam nikakve sumnje, ja sam razumio tip prevare oko Kosova, očekujem velike probleme krajem mjeseca. Vide to i Evropljani i znaju u kom smjeru ide. Ovakav plan da prihvatimo to ne može. Možda bih sa historijske distance Miloševiću zamjerio, ali vjerovatno nije fer. Lako je biti general 25 godina kasnije. Sada kada vidite to sve, da li mislite da ne znam da je tekst u New York Times naručen prije nekoliko meseci? Prikrili su osnovnu činjenicu da su glavni okrivljeni u slučaju Belivuk rekli da žele moju smrt, nisam razumio smisao navijača da objašnjavaju ko sam i šta sam, ali sam razumio trenutak, u vreme briselskih razgovora. Ja sam poruku razumio, nisam vas se uplašio i nisam fasciniran budalaštinama koje ste napisali, borit ću se za našu zemlju, a vi nastavite da lažete. Kažu Vučić išao pa se tukao na stadionu. Kada je moj dobar drug ubijen, okrenuo sam se učenju i školi, ali prije toga nisam bio dobar primer djeteta, to nije tajna. U jednoj regionalnoj zemlji su mi rekli da imaju dosije, a ja sam im rekao molim vas objavite. Privodili me zbog tuča po stadionu, ništa strašno - naveo je on.

Vučić je dodao da je sada vrijeme da se uzdignemo i da pamtimo djecu koja su ubijena, a ne monstrume koji su dva zločina počinili. Kako kaže, nikada nećemo oprostiti, a oni koji su počinili dobit će zasluženo mjesto tamo gdje zaslužuju do kraja života.

- Te dve tragedije sjećat ćemo se i za godinu i za dvije... Ovo je najteži period koji je naš narod teško podnio, pali smo ali ćemo se podići. Amerika 11.9. kada je bila udarena uz sve propuste službi promijenila je način života, bili su ujedinjeni. Niko nije optužio Buša, digli su se i pobijedili Islamsku državu. Isto tako i u Australiji, Norveška također... Mi smo emotivan narod i ovo nas je teško pogodilo, ali moramo da se podignemo, ovo je tek poluvrijeme. Moramo da se vratimo i bavimo ekonomijom, radom i napretkom. Moramo da zapamtimo stradalu djecu, a ne djecu monstrume - dodaje on i dodao da će gledati kako da se stradaloj djeci napravi spomen-obeležje.

O ostavci Branka Ružića

Vučić je komentarisao i navode da je "natjerao" Branka Ružića da da ostavku na mjesto ministra prosvjete i rekao da mnogi traže ostavku ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, dok ne razumiju kakav posao je policija obavila.

- Kad su me pitali šta mislim rekao sam da, da u tome vidim Ružićevu krivicu, to bih odmah rekao. Možda sam vidio u drugim segmentima obrazovnog sistema. Zamislite razlog, smijenite Gašića - a zašto? Policija je sve uradila, uz ogroman trud svih policajaca. Nemate pojma šta je njihov posao u ovoj zemlji. Ne razumijete ni čije ostavke tražite, ali ako to tražite, ja sam o tome govorio na sjednici stranke i rekao sam da dođu vremena kada najgori politički talog ispliva na površinu, možda je došlo takvo vrijeme. Znamo kako izgleda njihov progon, puške, glave, zatvori za sve koji se ne slažu sa njima. Niko neće da bježi. Ja ih sve poznajem, to su kukavica do kukavice. Ja sam svoj život posvetio ovoj zemlji, učestvovao u izgradnji puteva, pruga, bolnica, vrtića... I sad oni pričaju da ćemo se sklanjati, hoćete ostavku svih. Nekih ćete da dobijete, a nekih nećete. Ja ne mislim da su izbori rješenje, ali ako vi mislite, ja od njih ne bježim. Misle da im rejting skače, a gade se ljudima - naveo je on.

Do kraja meseca skupština SNS, slijede promjene

Vučić je najavio i sjednicu Srpske napredne stranke na kojoj će biti velikih promjena.

- Do kraja meseca imat ćemo i skupštinu SNS, bit će velikih promjena ali i najava za budućnost. Moramo da priđemo daljem napretku naše zemlje. Mislim da je SNS promijenio zemlju na najbolji način, i mislim da kroz drugačiji ujediniteljski pristup moramo da priđemo daljem napretku naše zemlje. Ako kažu da je danas bilo 50.000 ljudi, onda će na našem skupu biti 3.000.000 ljudi - rekao je predsjednik Srbije.

Predsjednik Srbije dodaje da se neće povlačiti pred bilo kim iz opozicije.

- Nikada se pred ulicom i ruljom nisam povlačio. Istrpio sam tri godine 1 od 5 miliona, i pobijedio ih još ubjedljivije. Zato što sam radio za to vrijeme, dok su oni razmišljali kako da ruše. I posebno neću uzmicati pred onima koji su zauvijek na loš način promijenili Srbiju. Njihovo ponašanje uvodi Srbiju u jednu vrstu političke centrifuge, u kojoj nema normalnog političkog života. Džabe što sam ih molio, mislili su da sam se uplašio. Ne, očinski sam ih savjetovao - ističe Vučić.

On kaže da nije problem da Vlada podnese ostavku, ali da neće opozicija vladati godinu dana u tehničkoj vladi, pa onda ići na izbore.

O Kosovu

- Vidjeli su od Kurtija, kada može on sa tri posto da vlada, što ne bi oni sa 15 odsto. Kad god kažete da nemamo legitimitet, nije problem. Skupite onih 85, pa da glasamo o povjerenju predsjedniku. Hoćete ostavku Vlade. Nema problema. Dobit ćete sve, i čut ćete sve šta dobijate za dvadesetak dana - kazao je Vučić.

Vučić ističe da svakako neće učestvovati na sljedećim predsjedničkim izborima, ali da će dati sve od sebe da ovi koji su danas oskrnavili Srbiju ne pobijede.

- Daću sve od sebe da pobijedi Srbija, bez obzira što i kod sebe ponekada osjetim... Da zamolim svakog gledaoca, lijepo je kada pustite to "majku ti Angelinu", "puškom ćemo ti skinuti glavu"... Kada ih vidite, da vam Milovan Brkić, Zlatanović i Milivojević pričaju o obrazovanoj Srbiji, pa da, baš hoću da obrazovana Srbija pobijedi vas takve. Vaši lideri su obrazovani? Koji tačno? Sve je prevara, o čemu govorite - zapitao je on.

Vučić je dodatno obrazložio i kakve promjene čekaju SNS i rekao da su im pobjedu donijeli rezultati. On je najavio još napretka i rada, kao i više pruga i puteva.

- Najavljujem podmlađivanje i napredak stranke. To je temeljna stranka naroda i ona će uvijek biti niže-srednje, srednje-srednje, a nekad i više-srednje klase. Može SNS da izgubi jedne izbore, a onda će ponovo da pobijedi. Ljudi su znali da izaberu i da pokažu šta žele u prvom krugu. Ja sam oštetio svoju stranku jer nisam pričao velikopatriotske priče. Mi i dalje nismo uveli sankcije. Moja riječ da ćemo učiniti ono što možemo uvijek više znači nego njihove zakletve. Čeka nas mnogo toga tokom maja mjeseca. Politički protivnici mogu i da nam kažu kada žele izbore. Tražite ostavku Vučića i Vlade, hajde da to uradimo sve odjednom - dodao je.