Prikazan snimak koji je gledao Kosta koji je počinio masakr, Vučić: BIA i policija su ga pronašli

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Happy televiziji je naveo da je pronađen mladić koji je postavio Youtube video koji je Kosta Kecmanović (13) pogledao prije masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar".

U snimku osoba govori o hejterima, oblači pancir i uzima oružje.

- Dječak je bio pratilac ovog momka. To je ustanovljeno, ovi mladići su to skinuli poslije izvjesnog vremena, ali policija i BIA su našli to. Teško je pronaći uzročnu vezu, ali ovo je gledao dječak ubica. Djeca prate društvene mreže i gledaju to. Djeca igraju čudne igrice i na Youtube imaju ovakve stvari i na drugim mrežama, moramo naći rješenje, ali to neće biti vid cenzure. Sve promoviše nasilje, onda nikada ne bismo gledali filmove - kaže Vučić.

Vučić kaže da djevojčica koja je podržavala Kostu Kecmanovića na Tiktoku nije pokazala nikakvu vrstu empatije, kao i da sada postoji veliki problem u glavama svih, zbog traume.

- Kada je policija došla i pričala sa djevojčicom koja ga je podržavala na mrežama, ona nije imala nikakvu empatiju. Spreman sam da saslušam sve prijedloge, moramo da mijenjamo brzo ali dugoročno.