Ratni sam hirurg: Doktor otkrio detalje o stanju povrijeđenih u masakrima u Srbiji

Prof. dr. Vladimir Đukić, direktor KBC "Dr. Dragiša Mišović" u Beogradu otkrio je nove detalje o povredama, oštećenjima i posljedicama ranjenih u masakrima u Srbiji, prenosi Kurir.

- Prošlo je tek sedam dana žalosti i svi smo poraženi. Srbija treba da bude u crnini. Stanje povrijeđenih je za nijansu bolje nego što je bilo u momentu kad smo ih mi incijalno zbrinjavali, ali je i dalje ekstremno teško .

Radi se o prostrelnim povredama nanesenim vatrenim oružjem izuzetno visoke energije. To je kalašnjikov koji dovodi do stravične destrukcije tkiva gdje je ulazna rana manja, a izlazna velika, uništavajući kosti, meka tkiva i krvne sudove - otkrio je prof. dr. Đukić u "Jutru" na Prvoj.

Kaže da postoje povrede ekstremiteta koje su morali da zbrinjavaju zajedno sa kolegama KBC Zemun.

- Zvali smo i kolege sa Banjice da nam pomognu jer se radilo o teškim povredama butne kosti. Mi smo eksplorisali vaskularne strukture, urađena je kompletna dijagnostika, međutim, zbog složenosti traume i spinalnog šoka, jednog pacijenta smo, u dogovoru sa Kliničkim centrom, prebacili tamo - rekao je doktor.

Posljedice i oporavak će biti teški, naglasio je prof. dr Đukić.

- Pacijenti su zbrinuti, ali u stanju koje zahtijeva dodatna, mukotrpna, dugotrajna liječenja, eventualno rekonstrukciju ramena, možda čak i protezu ramena. Povrede su stravične. Glava jeste na ramenima, ali oštećenja su tu. Uključeni su psihijatri u liječenje. Ovo je problem koji se, nažalost, ne završava samo na hirurgiji - rekao je doktor.

Najvažnije je da su svi adekvatno zbrinuti, napomenuo je direktor KBC "Dr Dragiša Mišović".

- Ja sam ratni hirurg, bio sam u ratu dve godine. Kasnije sam bio u Urgentnom centru za vrijeme bombardovanja. Ovo je nešto što je, nadam se, posljednji put u karijeri srpskih hirurga, da imaju problem zbrinjavanja teško povrijeđene djece i mladih ljudi. Moje molitve su i sa djecom koja su još uvek jako teško na neurohirurgiji u Tiršovoj i u Kliničkom centru Srbije - rekao je doktor i uputio pohvale ljudima koji rade u Hitnoj pomoći.

- To su ljudi koji su često neopravdano potcijenjeni. Hitna pomoć svakodnevno čini herojska djela. To su ljudi koji su još jednom dokazali da, ne razmišljajući o svojim životima, ulijeću u opasnost. To je nešto što ljudi ne mogu da razumiju - rekao je prof. dr. Vladimir Đukić.