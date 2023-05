Vučić: Prikupili smo 13.500 hiljada dugih cijevi, najviše oružja predato u Novom Sadu i Šapcu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Smederevu gdje prisustvuje prikazu neregistrovanog oružja koje je predato policijskim stanicama.

- Danas smo u Smederevu mogli da vidimo nekih 10.000 cijevi, a do jutros je prikupljeno oko 13.500 hiljada različitog naoružanja i minskoeksplozivnih sredstava. Ponosan sam na ovu akciju i to je nešto što smo obećali građanima Srbije, zbog veće sigurnosti. Lovci su nešto sasvim drugo i imamo potrebu kao država potrebu za lovcima, ali ovako nešto vidjeli ste koliko je automatskih pušaka. Za nas je veoma važno da završe u rukama država, a ne da razmišljamo da li će neko to iskoristiti ili ne - rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

Pohvalio je rad policijskih uprava u Novom Sadu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici, ali u Rumi budući da su najviše naoružanja prikupili.

- Molim ljude da do 8. juna predaju oružje bez bilo kakve odgovornosti - naveo je on i dodao:

- Čak i kada mu je takva glava, ako nema pištolj ili pušku onda to ne može da napravi. Jedno je što možete da napravite nožem ili sjekirom, možete jedno, dvoje ili troje da napadnete i ugrozite, a kada imate automatske puške možete da ubijete po 100 ljudi samo promjenite okvire. Ovo je zato veoma važno i dobro je za sve, a majkama i ženama pruža veliku sigurnost. Od 8. juna preuzimamo represivne reakcije prema svima koji ne predaju oružju i za njih će važiti drakonske kazne - naveo je Vučić.

U pitanju je prikaz neregistrovanog oružja, municije i minsko eksplozivnih sredstava.

Kako je saopćeno je iz MUP-a, predviđeno je da prikaz prikupljenog oružja bude održan u mjestu Duvanište, nedaleko od Smedereva.