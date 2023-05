Vučić: Obavještavam narod 26. maja da idemo na izbore najkasnije u septembru

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da opoziciji može da izađe u susret i da će 26. maja na Skupštini SNS saopćiti ako treba da se ide na izbore, najkasnije u septembru.

- Ali možemo da vam izađemo u susret, da smijenimo cijelu Vladu i onda idemo na izbore. Ali za to sačekajte 26. maja. Evo ja vam kažem nećete ništa na silu, a što se demokratije tiče, spreman sam da izađem u susret. Nema problema, obavještavam narod 26. maja, idemo na izbore. Izbori najkasnije u septembru i nema filozofije, izbori u septembru - izjavio je Vučić.

Osvrnuo se i na rijaliti, te izjavio da ukidanju rijalitija može razgovarati, a će onda morati svi rijaliti da se ukinu.

- Nadao sam se, nisam mislio da ćemo danas da govorimo o ovome, jer o tome govori čitav svijet od Gardijana do Tajmsa, svi govore o jedinstvenoj i fantastičnoj akciji koju je Srbija preduzela. Ja imam obavezu da poštujem svaki skup, tamo gdje se skupi 5, 10 ili više hiljada ljudi kao što je bilo na dva posljednja protesta. Ne pravim razliku među građanima, moje je da obratim pažnju na njihove zahtjeve i da vidim šta je to što možemo da napravimo i učinimo. Od zahtjeva da imamo manje nasilje, mi preduzimamo mjere. To su veoma ozbiljne mjere… Što se tiče političkih zahtjeva, mislim da ih niko ne zna i mislim da nije moguće da se razgovara na ulici. Hoćete da razgovaramo o rijalitijima, može. Ali, ako se ukine rijaliti, onda će da se ukine svugdje. Ili će svugdje da bude bez nasilja, ali o tome mora da se razgovara - izjavio je Vučić u Smederevu.