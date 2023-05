Milanović u Usori: Bez Hrvata nema BiH, nadam se da će moći birati člana Predsjedništva

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavio je u Usori kako će Republika Hrvatska nastaviti pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Osim toga, poručio je kao će te izrazio očekivanje kako će taj narod postati ravnopravan, a ova zemlja članica Evropske unije.

- Učinit ćemo sve što možemo da se vaši interesi i dostojanstvo čuvaju, uz poštovanje države koja nam je susjedna i u čijim okvirima živite. Pozivam i druge koji su brojniji od vas da shvate kako bez Hrvata nema Bosne i Hercegovine - rekao je Milanović obraćajući se na svečanoj sjednici povodom dana općine Usora i obilježavanja godišnjice utemeljenja 110. brigade Hrvatskoga vijeća obrane.

Stradalo 110 osoba

Hrvatski predsjednik položio je vijenac i zapalio svijeću ispred Spomen obilježja svim poginulim braniteljima Usore, a prije obraćanja susreo se s predstavnicima boračkih udruženja općine Usora. Poručio je kako je zahvaljujući Hrvatskoj vojsci i Hrvatskome vijeću obrane okončan rat u Bosni i Hercegovini, te da na sreću u Usori nije došlo do krvoprolića između Hrvata i Bošnjaka.

U ratu sa srpskom stranom u Usori je poginulo 110 hrvatskih branitelja, a pripadnici 110. brigade su izveli nekoliko značajnih oslobodilačkih operacija, među kojima je i zauzimanje kasarne Putnikovo brdo, čime su u ljeto 1992. zaustavili napredovanje srpskih snaga, podsjetio je Milanović.

- Taj kraj rata je omogućila Hrvatska vojska, hrvatske gardijske i domobranske brigade, brigade HVO-a temeljem sporazuma predsjednika Tuđmana i Izetbegovića po kojem je Hrvatska vojska učestvovala u operacijama na području BiH potpuno legalno i u skladu sa svim pravilima rata - istakao je.

Evropski put

Izrazio je očekivanje kako će BiH u Zagrebu imati snažnog zagovarača na evropskom putu.

- Dolazim u BiH, susjednu državu, za koju želim da sa svim svojim narodima Hrvatima, Srbima i Bošnjacima, što je moguće prije bude u Evropskoj uniji - rekao je i dodao kako BiH predugo čeka na članstvo. Predsjednik Milanović je izrazio očekivanje da će sunarodnjaci u BiH ostvariti punu jednakopravnost tako što će moći birati svoga člana državnog Predsjedništva.

- Pitanje predstavljenosti Hrvata u Predsjedništvu BiH je najbolji dokaz da je Hrvatima stalo do BiH, a to im se katkada drsko odriče. Hrvatima je stalo do ove države i tamo žele biti predstavljeni na dostojanstven način - zaključio je.