U Podgorici održana proslava povodom Dana nezavisnosti

Crna Gora je konačno ujedinjena i potrebno je fokusirati se na njen razvoj, poručio je premijer te države Dritan Abazović na večerašnjem svečanom prijemu povodom 21. maja - Dana nezavisnosti na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Abazović je kazao, u obraćanju zvanicama, da se uoči tog datuma tradicionalno obilježava "najljepša crnogorska majska zora".

Brojne lekcije

- Sedamnaest godina naučilo nas je brojnim lekcijama. Izazovi unutrašnji i spoljni, nadmetanja i krize, usponi, padovi, radost, ponekad i tuga - služiće za nauk u vođenju jedne države. Ipak, neka nas ne ponese ta kap u okeanu bremenite prošlosti Crne Gore. Ostanimo čvrsto na zemlji, budimo skromni, ali i odlučni da nastavimo putem uspjeha kojim je naša država sigurno krenula - kazao je Abazović, dodavši:

- Ugledajmo se na male, a velike heroje iz naše okoline. U njima često svi pronalazimo snagu. I večerašnje veče posvećujemo njima. Pogledajte jednog Vladislava Vujkovića i njegove kolege iz Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom. Pogledajte jednog Ivana Šoća, inovatora i naučnika. Pogledajte Filipa Jovićevića, Ninu Drakić i Nikolu Perovića, koji su zagledani u budućnost i koji će naredne godine poslati prvi crnogorski satelit Luča u svemu. Pogledajte Vuka Vujisića, budite hrabri kao on. Čuvajte naše zrno pijeska, kap bistre vode, list nepregledne šume i Crna Gora će vječito biti nepobjediva.

BDP premašio pet milijardi

Rekao je da je Crna Gora danas sa najvećom prosječnom platom u regionu i najmanjom nezaposlenošću.

- Njen BDP je dostigao rekord i prvi put premašio pet milijardi, otvorili smo vrata za nove, daleke destinacije i velika tržišta, povezujemo Crnu Goru sa regionom i Evropom, a očekujemo i rekordnu turističku sezonu - istakao je Abazović.

Kazao je da su u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije postignuti historijski pomaci.

- Danas je ovo zemlja veće pravde, u kojoj nema nedodirljivih i ne treba da ih bude. Okrećemo novi list, za savremenu Crnu Goru. Sad kad naša rijeka demokratije teče nezaustavljivo u more slobode, optimizma i pomirenja, fokusirajmo se na viziju razvoja države. Ovo je država svih njenih građana. Konačno ujedinjena, bez diskriminacije, sa pozitivnim ekonomskim parametrima. Dajmo svi doprinos da bude zemlja vječitih osmijeha. Nek ova poruka uđe u svaki dom u Crnoj Gori - od Orjena do Grebaja, od Bojane do Ljubišnje, od sinjeg mora do Bobotovog kuka, nek nas vodi pravde ruka. Nek je vječna Crna Gora i nek je srećan Dan nezavisnosti - zaključio je Abazović.

Svečanom prijemu, između ostalih, prisustvovali su predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, predstavnici više diplomatskih predstavništava, novoizabrani predsjednik Jakov Milatović, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.