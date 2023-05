Osmani: Kosovo zainteresovano da nastavi odličnu saradnju sa Crnom Gorom

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani, čestitala je novom predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću stupanje na dužnost, rekavši da misli da je važno što je njegova inauguracija okupila lidere država regiona.

Prisustvovali brojni zvaničnici

Ona je to kazala novinarima u Podgorici nakon što je Milatović položio zakletvu. On je to učinio u Skupštini Crne Gore. Svečanosti su prisustvovali brojni visoki zvaničnici iz države, regiona i svijeta, čelnici državnih institucija, članovi diplomatskog kora, bivši zvaničnici...

Euroatlantske integracije

Osmani je kazala da je Kosovo veoma zainteresovano da nastavi "već odličnu saradnju sa Crnom Gorom".

- Posebno što se tiče naših euroatlantskih integracija. Novi predsjednik danas je potvrdio da su evropske integracije jedini put. Radit ćemo zajedno po tom pitanju sa Crnom Gorom, ali i svakom drugom državom regiona koja želi mir, stabilnost i euroatlantske integracije - poručila je ona.