Policiji u Hrvatskoj se javlja sve više ljudi, ulagali su od 2.000 do 66.000 eura: "Ovakav slučaj ne pamtim"

Nakon što je objavljeno da je riječka kompanija BitLucky, za trgovanje kriptovalutama, navodno oštetila najmanje 700 svojih klijenata za, kako se špekulira, 70 miliona eura u kriptovalutama, u priču se uključio splitski advokat Ivan Čizmić, inače stručnjak za informatičko pravo, piše Jutarnji list.

Prema njegovim riječima, dosad je istupilo više stotina klijenata kompanije BitLucky koji do svog novca ne mogu doći, a zadnji nalazi provedene forenzike pokazuju da je njihov novac završio na takozvanim centraliziranim mjenjačnicama, kao što je Binance, velikim svjetskim berzama kriptovaluta.

- Tamo se gubi trag novca, ali može se napraviti forenzika i saznati. Važno je sada obavijestiti Binance o slučaju i zatražiti od njih službene podatke, šta će oni napraviti ako postoji osnovana sumnja. Nakon toga će se moći utvrditi ima li elemenata kaznenog djela - govori Čizmić dodajući da je svoje usluge stavio na raspolaganje, ali da u ovoj fazi još uvijek nije pravni zastupnik svih oštećenih.

Osnivač kompanije se sakrio

Podsjetimo, na nekoliko portala i društvenim mrežama jučer se pojavila informacija da je javnosti uglavnom nepoznata kompanija iz Rijeke, BitLucky, koja se bavi trgovinom i ulaganjem u kriptovalute, izvela "najveću kripto prevaru u Hrvatskoj". Iz domaće kripto-zajednice o slučaju govore oprezno, ali više je sagovornika za Jutarnji potvrdilo da je 30-godišnji direktor kompanije BitLucky, Luka Burazer, inače poznato lice domaće kripto zajednice, nestao s više desetaka miliona eura ulagača, da se navodno sakrio na nepoznatoj lokaciji, isključio mobitele i društvene mreže te da do njega i njegovih saradnika nije moguće doći. Svoje klijente je obavijestio kratkom porukom: "Poštovani klijenti, nizom loših trejdova i odluka nažalost doveo sam stanje firme u kriznu situaciju. U sljedećim danima ćemo imati više informacija".

Na pitanje Čizmiću je li mu, kao stručnjaku za korporativno i informatičko pravo, poznato da je dosad bio ovakav slučaj u Hrvatskoj, odgovara da – nije.

- Slučaj ovako velikih razmjera, da je jednoj kompaniji povjereno toliko sredstava, a da su ulagači preko noći obaviješteni da novaca više nema i da je direktor kompanije nestao, ne pamtim - govori.

Prema nekim špekulacijama, ulagači su u BitLukyju izgubili više desetaka miliona eura, moguće između 40 i 70 miliona eura u kriptovalutama. Prema dokumentima do kojih je došao Jutarnji, ulaganja preko BitLuckyja išla su od 15.000 kuna (oko 2.000 eura) do 500.000 kuna (66.000 eura), uz ugovor na godinu dana. Kompanija bi taj novac dalje ulagala u kriptovalute, a ulagačima se obećavalo 5 do 25 posto mjesečne dobiti. S obzirom na broj klijenata, BitLucky je mogao raspolagati s novcem između 10 miliona kuna i 350 miliona kuna. Među oštećenima, koji ne žele istupati za medije, bilo je i onih koji su Burazerovoj kompaniji povjerili 150.000 eura pa do 700.000 eura, spekulira se.

Obaviještena policija

- Ono što je sigurno jest da kompanija BitLucky nije imala licencu za pružanje brokerskih usluga. Dakle, to je kompanija koju je mogao otvoriti bilo ko, a novac se ulagao, čini se, na temelju povjerenja u vlasnika - kaže advokat Čizmić.

Oštećeni su o svemu obavijestili policiju, a nekolicina je privatno angažirala advokate. Iz Policijske uprave primorsko-goranske za Jutarnji su potvrdili da im se određen broj građana javio oko ovog slučaja, da još prikupljaju informacije, ali nije jasno kako će slučaj tretirati s obzirom na to da većina hrvatskih institucija ne priznaje da kriptovalute "imaju vrijednost".

Iz UBIK-a, domaće Udrugu za blockchain i kriptovalute, rekli su da nemaju detaljnijih saznanja o slučaju BitLuckyja, da Burazer nije njihov član i da "nije bio istaknuti član hrvatske kripto-zajednice, nije dobivao prostor na okruglim stolovima i konferencijama u organizaciji UBIK-a".

Međutim, može se naći da je Burazer 2018. o kriptovalutama držao predavanje na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu u okviru Startup srijede, a u organizaciji Hrvatske mreža poslovnih anđela (CRANE) i HAMAG BICRO-a.

Investitor i kripto-ulagač Hrvoje Prpić, koji se o svemu oglasio na Facebooku, špekulira da bi se moglo raditi o unaprijed smišljenoj prevari, takozvanoj Ponzijevoj shemi, odnosno investicijskoj prevari u kojoj poduzetnik obećava veliki profit, ali onda dobit jednog klijenta isplaćuje ulaganjem drugog.