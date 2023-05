Otac djevojčice ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar": Doktorica djecu uvela u kabinet, puštala im narodnu muziku

Slobodan Negić, otac djevojčice ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" otkrio je u "Utisku nedjelje" događaj koji se, kako navodi, prije nekoliko dana desio pod okriljem ove škole.

Naime, kako tvrdi Negić, doktorica Ranka Radulović koja je poslata u "Ribnikar" kako bi pomogla djeci i roditeljima nakon tragedije, "djecu je uvela u kabinet i tamo im puštala narodnu muziku i govorila im o tome da treba da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijateljica i prijatelja".

Niko od prisutnih nije znao o kome se radi

- Normalno, u takvoj situaciji tražite nekog krivca. Ne bih ulazio u procjenu psihijatrijsku izvršioca tog dijela, ali moram da kažem nešto što se dogodilo javno… Danas sam bio na sastanku roditelja nastradale djece i predstavnika svih relevantnih institucija Republike Srbije. Mi smo dobili izvještaj od javnog tužioca, tužioca za kriminal i sekretara ministarstva zdravlja, i na jednu konstataciju "šta će biti sa počiniocem zločina", vidio sam ljudsku reakciju da će on učiniti sve da taj počinilac djela nikada ne napusti instituciju. Ja vjerujem da postoji želja da se to ostvari, međutim, kada sam postavio pitanje ko je doktoricca Ranka Radulović, niko od prisutnih nije znao o kome se radi - počeo je priču Negić.

On je zatim objasnio da je "doktorica Ranka Radulović zaposlena na neuropsihijatrijskom odjeljenju KBC i poslata od strane ministarstva zdravlja, kao neko ko treba da pomogne u toj situaciji djeci i nama roditeljima".

- Radulović je 5. maja, unutar škole "Vradislav Ribnikar" vidjela na hodniku djecu, koja su došla da uzmu neke stvari iz škole, i sasvim slučajno je među djecom bila i jedna od kćerkinih najboljih prijateljica… Radulović je pod okriljem te škole, uz znanje direktorice te škole, djecu uvela u kabinet i tamo im puštala narodnu muziku i navodila ih i govorila im o tome da treba da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijateljica i prijatelja. Također, nastao je tajac kada sam danas to iznio na toj sjednici - navodi Radulović.

"Mračna psihoterapijska seansa"

Gost "Utiska nedjelje" je rekao i da ove informacije iznosi u javnost pod punom moralnom odgovornošću i da je spreman da to odbrani na sudu, kao i da je dobio saglasnost majke jedne od djece koja su učestvovala u "mračnoj psihoterapijskoj seansi koju je sprovela Ranka Radulović".

- Ne postoji niko kome je jasno kako se to dogodilo. Ja ću lično kao građanin ove zemlje uraditi sve što mi je u pravnoj moći da ta doktorica nikada više ne radi taj posao. To je bilo bez ikakvog znanja roditelja, djevojčica koja je došla kući je bila uplakana i nije ni čudo što je bila uplakana u toj traumi od dana kad se to dogodilo - smatra Negić.

On je zatim istakao da " doktorica Radulović ima firmu koja naplaćuje kurseve za obuku muzikoterapeuta" i da ta ista doktoria na svojim javnim profilima na društvenim "danima apeluje na državu da se u svim predškolskim i školskim ustanovama otvori muziko-psihoterapijska radionica i da se zapošljavaju muzikoterapeuti, kao i da njena firma postane državna institucija".