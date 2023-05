Grlić Radman: Hrvatska ne podržava prijedlog da se u EU odlučuje kvalificiranom većinom

Hrvatska ne podržava prijedlog da se odlučivanje konsenzusom u nekim područjima vanjske politike EU zamijeni odlučivanjem kvalificiranom većinom jer je to jedina poluga koja manjim državama garantujeravnopravnost, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Radna grupa formirana u maju

Na inicijativu Njemačke devet zemalja članica je početkom maja formiralo grupu koja se zauzima za to da se u određenim vanjskopolitičkim pitanjima umjesto jednoglasnosti odlučuje kvalificiranom većinom. Jedan od razloga za tu inicijativu su poteškoće oko usaglašavanja politike prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.

"Ovo je jedina poluga koja nam garantuje da ne budemo preglasani"

Mađarska je zemlja koja najčešće poseže za blokadom i traži ustupke da bi pristala na neke odluke, što joj omogućuje pravilo o jednoglasnom odlučivanju. Za promjenu pravila potrebna je jednoglasna odluka država članica.

- Hrvatska nije za to, ali to ne znači da Hrvatska nije za jedinstvo EU, dapače, do sada nismo nikad blokirali neku odluku i uvijek smo bili konstruktivni saradnik - rekao je Grlić Radman i dodao:

- To je jedina poluga koja garantuje nama kao maloj zemlji da ne bude preglasana i da ravnopravno sudjeluje u donošenju odluka koje su doista važne za nacionalnu sigurnost i nacionalni interes.