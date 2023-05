Vučić: Susret s porodicama ubijenih u Duboni i Malom Orašju bio je težak

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Dnevniku RTS-a, gdje je kazao kako je susret s porodicama ubijenih u Duboni i Malom Orašju bio težak.

Divan dječak i mladić

- Prvo sam otišao u kuću u kojoj žive roditelji Milana i Kristine Panić, Zorica i Saša. Sa svekrom i svekrvom, Svetlanom i Stojanom, sačekali su me Zorica i Saša, roditelji Milana i Kristine. Oni su za nekoliko minuta izgubili sina i kćerku. Kristina nije dočekala maturu, Milan je bio policajac, divan dječak i mladić. Nije mrava zgazio. Naš narod kaže, kad vidite sliku, lijepi kao jabuke, više neće ući u kuću - izjavio je Vučić.

- Kao građanin i kao predsjednik Srbije ću za one koji su to učinili tražiti najveće moguće kazne. To je strašno kakav je masakr počinjen, ti roditelji žive, a ne žive. Koliko god im je teško bez svoje djece, svi se nadaju da će Petar Mitrović preživjeti, iako je u jako teškom stanju.

Još koliko sutra, prekosutra ću razgovarati s ljekarima, on ima najbolju njegu, ali situacija je oko njega, svi ostali tuguju. Boga molimo da i Petar preživi, to bi bila velika pobjeda za naše malo selo, Veliko Orašje - rekao je Vučić.

Vučić je odgovorio na konstataciju voditeljice da mu se zamjera što nije posjetio školu "Vladislav Ribnikar".

- Ja sam posjetio školu. Samo nemam potrebu da s nekome pravdam. Nisam vodio kamere sa sobom. Dakle, ovi ljudi iz bezbjednosti, bila je direktorka škole, bili su neki nastavnici, bila je žena domara. Obišao sam mjesto zločina. Užasna je to tragedija, ali nemam potrebe da se pravdam bilo kome i da objašnjavam nekome da sam normalan čovjek.

Da objašnjavam nekome da imam troje djece i da sam noćima plakao zbog tragedije. Kome da objašnjavam, onima koji govore svaki dan kako imam sina kriminalca, oca kriminalca, brata kriminalca? - rekao je Vučić.

Ne postoji druga kazna

- Politički ću se boriti u Evropi i svijetu, jer za ovo što je učinjeno u Beogradu, Orašju i Duboni ne postoji druga kazna. Ne možete da ubijete monstruma makar imao 13 ili 14 godina. Ali onaj ko je tome doprinio mora da dobije najstrožu kaznu. Kako da objasnite ljudima da neko ko je to planirao treba da izađe iz bolnice. Ili kako je ovaj planirao iz Dubone. Da izađe poslije 20 godina, pa da živi normalno, cijeli život.

A, ugasio 10 kuća. Šta me briga za udruženja i društva. Mora da postoji malo pravde. Šta treba, da opet izađe negdje, da nam još 10 kuća u crno zavije?

Kao predsjednik, borit ću se da dobiju najveće moguće kazne, bez direktnog miješanja. Ako to ne učinimo ovog puta, onda smo sami krivi ako se bude ponovilo za 10, 15, 20 godina - kazao je Vučić i pozvao građane da predaju nelegalno oružje.

Govoreći o skupu 26. maja u Beogradu, predsjednik Srbije je kazao:

- Svi oni koji podržavaju sve što se dešava uvijek protiv Vlade, da ne kažem protiv države Srbije, trudio sam se kao predsjednik Republike Srbije i prije toga tri godine kao predsjednik Vlade, da donosim najbolje odluke za građane Srbije. Ovo nije nikakvo mjerenje, nikakvo istraživanje. Ovo je pokušaj da pokažemo da nešto što je neko uradio, ne samo da nema smisla, nego da neće moći da prođe.

Ljudi su bili uplašeni

Ljudi su bili uplašeni, tražeći krivca u svemu i svakome. To je logično. Na protestu koji je postojao bio je veliki broj ljudi koji su htjeli da doprinesu da njihova djeca budu sigurnija. Međutim, postalo je jasno čak i tokom Dana žalosti da će političari, pripadnici bivšeg režima, pokušati to da iskoriste. Uskoro toga neće biti. To je jedna stvar koju želim da saopštim narodu.

Mislim da se obratim Srbiji s jednim dugoročnim planom i pokazat ću na koji način možemo da se izborimo sa svim ovim. Pokažite mi jedno mjesto u svijetu gdje je neko iskoristio masovnu pucnjavu za političke demonstracije. Odmah je došlo, skloni se Vučiću, pa do prelazne Vlade.

Mogu samo da me ubiju, to je jedini lijek. Ja neću dati mandat onome ko će po nalogu spolja da pravi neke prelazne vlade. Suviše volim Srbiju da bih je uništio političkim pritiskom nekoga spolja. Ovom zemljom vladaju građani - istakao je Vučić.