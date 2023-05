Vučić: Trudit ćemo se da nađemo najbolje rješenje za djecu iz škole u kojoj je počinjen masakr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je, tokom današnjeg obilaska teško povrijeđenih u masakru u OŠ Vladislav Ribnikar, razgovarao sa ljekarima koji brinu o njihovom zdravstvenom stanju.

- Vidio sam povrijeđene, svi su iz škole i mladića iz Malog Orašja. Djevojčice su, iako teško povrijeđene bile veoma raspoložene i baš sam zadovoljan što sam mogao da ih vidim u tom stanju. Nastavnica je teško pogođena, to je jedna divna žena. Nadam se da će moći da preboli sve ovo, jer će povrede prevazići. Baš je u šoku - rekao je predsjednik Srbije za RTV Pink.

Ljekari ne smiju da kažu ništa

On je rekao da je ranjeni iz Malog Orašja bolje, ali da ljekari još ne smiju da kažu ništa.

Predsjednik Srbije je rekao da je razgovarao sa roditeljima djevojčice koja je preminula u bolnici od povreda koje je zadobila u pucnjavi u školi Vladislav Ribnikar.

On je rekao i da je dobio pismo grupe roditelja.

- Dobio sam pismo od grupe roditelja, i sutra i prekosutra ću se baviti time. Uvijek postoje različita mišljenja. Meni je blisko to što su napisali - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da će se naći najbolje rješenje za djecu iz Ribnikara.

Uvijeć će neko biti nezadovoljan

- Uvijek će neko biti nezadovoljan. Važno je čuti glas roditelja i glas onih koji će voditi računa o budućnosti te djece. Oni moraju da što lakše da prođu kroz ovaj užasan period i da nastave sa svojim školovanjem i obrazovanjem, da li sada ili od 1. septembra, to je već drugo pitanje - rekao je Vučić i dodao da misli da se ne gubi time što neće ići tri ili četiri sedmice.

- Može i onlajn da se ide, kao u vrijeme korone - rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da je država u izuzetno teškim uslovima, kada je bila u stanju šoka, donijela dobre odluke.

On je rekao da će se njegova uloga od prekosutra promijeniti.



- Imamo Skupštinu u Kragujevcu, o čemu ću na sutrašnjem skupu govoriti - rekao je predsednik Srbije.

Najavio je da će na sutrašnjem skupu "Srbija nade" ponuditi nova rješenja i dijalog sa onima koji misle drugačije. Rekao je da će se sutra truditi da govori pomirljivim jezikom.

Nova rješenja

- Ponudit ću nova rješenja i nove stvari i pozvati na dijalog one koji misle drugačije, ali u Srbiji neće biti Majdana - rekao je Vučić.

- Mi smo ih pustili prošli put, ne zato što ne možemo da sačuvamo Skupštinu, već da bi se vidjelo ko sprovodi nasilje i da ljudi vide da se trudimo da im riječima objasnimo da ne čine krivična djela. Tek kada su ušli u Skupštinu i počeli da ruše, policija je reagovala. Tako je bilo i sa RTS-om - podsjetio je Vučić.

On je rekao i da postoji procedura kako se može smijeniti predsednik.

- Ne može na ulici, može referendum, i onda narod izađe i kaže da, jesmo za smjenu predsednika, ako kaže ne, nismo, onda su ovi iz opozicije u problemu - rekao je Vučić.

Mora se nastaviti s radom

On je rekao da sa radom mora da se nastavi.

- Mi moramo da nastavimo da radimo, da se borimo za nove fabrike, škole, bolnice, puteve, pruge. Nečija parola je, nekih opozicionih prvaka jeste da cijela Srbija mora da stane. Ne, Srbija nikada ne smije da stane, uvijek mora da ide naprijed, mora da se bori, Srbija nije u jednostavnoj geopolitičkoj situaciji, ne svojom krivicom. Zato moramo da se borimo jače i više - rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je poručio svima koji žele oružane sukobe da ih neće biti i da ga niko neće uplašiti, jer nikada neće bježati niti napustiti svoju zemlju.

- Nemam račune u inostranstvu, ništa pokrao nisam, borio sam se za ovu zemlju i nisam spavao 11 godina i da mi kažete kako ću da bježim, zbog čega, što smo uradili više autoputeva nego u prethodnih 50 godina - rekao je Vučić.

- Jedan od razloga zašto i partiju koju do sutra ili do prekosutra vodim, nikada nisu mogli da sruše, niti bilo šta da urade i pobjede tu političku partiju, jer su u njoj najveći dio ljudi divni i dobri domaćini i koji nisu tu samo kada je lako. Naravno da ima tu i onih koji će da odu kada više nisu ministri ili poslanici i to su obično oni najgori, ali to je toliko minimalno - naglasio je Vučić.