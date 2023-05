Vučić: Na Kosovu povrijeđena 52 Srbina i 41 pripadnik KFOR-a, pripadnik ROSU-a pucao iz kalašnjikova po našim ljudima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom situacije na Kosovu, gdje je u današnjim sukobima povrijeđeno više od 50 građana.

- U posljednja tri i dana i ćorav i politički neprimen mogao je da vidi šta je pripremano za danas, sve u organizaciji Kurtija da dođe do sukoba Srba i NATO-a a on koji je jedini krivac da pere ruke i da nema veze. Srbi na sjeveru Kosova okupili su se ispred opština kako bi iskazali nezadovoljstvo upadom Kurtijevih okupatora jer vojnici KFOR-a nisu spriječili nelegalno preuzimanje općina iako u za to dali garancije. Jutros su ispred općina Srbe dočekali KFOR i bodljikava živaca. U 5.30 je ovaj Kurtijev iz Leposavića ušao u opštinu, oni su ih pustili u zgrade optina pa njih štitili od Srba – rekao je Vučić.

Kazao je da su dva vozila ROSU-a ostala okružena Srbima, na kojoj je bila okačena zastava Srbije i četiri S, ali da nije bilo nasilja.

- Nakon nekoliko sastanaka predstavnika Srba i KFOR-a, Srbi su predložili da KFOR zamijeni ROSU specijalcima, a da KFOR može da ostane. Našim Srbima nije smetao KFOR. Tada je komandat KFOR-a za region istok rekao da razumije srpske zahtjeve, KFOR zatim uslovljava čitav dogovor time da Srbi puste dva vozila policije. Srbi na to nisu pristali. Govorim vam suštu istinu. I tada je KFOR krenuo u akciju. Počeli su da ih udaraju po međunožju, glavi a teže povrede je pretrpio upravo Dragiša Milović. Udarali su ih šutirali, vukli... Udaraju Milovića, Simića su vukli, počinju da bacaju šok bombe – istakao je Vučić.

Pripadnik ROSU-a pucao

Istakao je da pripadnik ROSU-a kleči i iz kalašnjikova puca u pravcu Srba, koji se povlače i pogađa s leđa Dragišu Galjaka.

- Dva metka su ga pogodila. U tom trenutku kreće odgovor Srba kamenicama i na sve druge načine. Na više mjesta su slikani snajperi. Povrijeđeno je 52 Srba, zatražilo je pomoć u KBC Kosovska Mitrovica. od njih je troje teže povrijeđeno. Ukupno je povrijeđen 41 pripadnik KFOR-a, trojica su teže ranjeni. Nadamo se da nijedan nije životno ugrožen. Velike i teške posljedice za koje je isključivo odgovoran Albin Kurti. Na to sam upozoravao i prije tri, četiri dana.. Niko nije htio da čuje – kazao je.

Aleksandar Vučić je najavio da će večeras obići vojnike koji se nalaze duž granice Srbije i Kosova.

- Nećemo dozvoliti pogrom Srba. Za sutra u 8 je zakazan sastanak sa Kvintom. Vjerovatno neću ići u Bratislavu, da li ću ići vidjet ću. Pozivam Srbe da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam a uplašen, nego zato što Kurti to želi. Pozivam Srbe da kada protestuju to rade na miran način. Zapuca li albanski okupator, neće biti dobro i to sam svima prenio. Mi ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir. Posljednji put ponavljam i molim Međunarodnu zajednicu da urazumi Albina Kurtija. Građani cijele Srbije treba da znaju da imaju odgovorno rukovodstvo, da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir, ali da također nećemo dozoliti ni pogrom ni ubijanje na Kosovu – poručio je.

Neprovjerene informacije

Zamolio je medije da se ne izlazi sa neprovjerenim informacijama i da se izlazi sa zvaničnim potvrdama.

- Ovo što smo vam rekli je apsolutna istina, i ona nije jednostrana. Na ovo smo upozoravali i molimo zemlje Kvinte da urazume svoje čedo, jer to čedo može da izazove takvo čudo koje nije niko do sad. Srbi i Srbija samo hoće mir i ne tražimo ništa više - zaključio je Vučić.